美股业绩：花旗集团第四季经调整获利劲升21%，因支出下滑

标题新闻：泰国经济今年仍料增长3.6%，尽管出口增幅由三个月前预估的2.5%调高至3.3%-财政部
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路透1月16日 - 花旗集团 季度获利大涨21%，因支出下降及用于抵押贷款坏账的拨备金减少。
花旗周四表示，第四季度经调整净利升至26亿美元，或每股0.82美元，2012年同期为21.5亿美元，或每股0.69美元。
按照公认会计原则(GAAP)的净利升至26.9亿美元，或每股0.85美元，上年同期为12亿美元，或每股0.38美元。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
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路透上海4月27日 - 中国银行间债市周四早盘现券波动微弱，不过利率互换则小幅上涨。交易人士表示，临近月末，央行公开市场终止此前连续投放格局，七天回购定盘利率上涨50个基点，带动利率互换上涨2-3个基点，相较之下现券变化有限，主要利率债收益率波动均在一个基点附近。