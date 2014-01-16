版本:
中国
债券 | 2014年 1月 16日 星期四 21:16 BJT

美股业绩：花旗集团第四季经调整获利劲升21%，因支出下滑

路透1月16日 - 花旗集团 季度获利大涨21%，因支出下降及用于抵押贷款坏账的拨备金减少。

花旗周四表示，第四季度经调整净利升至26亿美元，或每股0.82美元，2012年同期为21.5亿美元，或每股0.69美元。

按照公认会计原则(GAAP)的净利升至26.9亿美元，或每股0.85美元，上年同期为12亿美元，或每股0.38美元。(完) (编译 洪曦; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐