美股业绩：花旗集团第四季经调整获利劲升21%，因支出下滑

路透1月16日 - 花旗集团 季度获利大涨21%，因支出下降及用于抵押贷款坏账的拨备金减少。

花旗周四表示，第四季度经调整净利升至26亿美元，或每股0.82美元，2012年同期为21.5亿美元，或每股0.69美元。