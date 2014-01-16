美国基金：1月15日当周货币市场基金减少140.2亿美元--ICI

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透1月16日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至1月15日当周，美国货币市场共同基金总资产减少140.2亿美元，至2.701万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加35.3亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少157.7亿美元，免税基金减少17.9亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少62.7亿美元至9,250.7亿美元。面向机构投资者的货币市场基金资产减少77.6亿美元至1.775万亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)