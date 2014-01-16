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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 05:21 BJT

美股盘后：英特尔公布业绩后，股价下挫2.8%

路透纽约1月16日 - 晶片巨擘英特尔 在周四美股盘后交易中下挫2.8%，此前该公司公布季度业绩。

英特尔公布第四季营收138亿美元，第四季每股盈利(EPS)为0.51美元，按年增长6%。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第四季每股盈利0.52美元，营收为137.2亿美元。

英特尔公布2013年度营收527亿美元，净利96亿美元。

英特尔预计2014会计年度营收大致持平，预计2014会计年度毛利率为60%，加减几个百分点。料2014会计年度资本支出为110亿美元，加减5亿美元。

根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔2014会计年度营收为532.3亿美元。

英特尔预计2014会计年度第一季营收为128亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季每股盈利0.42美元，营收为127.9亿美元。(完)
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