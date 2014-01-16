美股盘后：英特尔公布业绩后，股价下挫2.8%

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透纽约1月16日 - 晶片巨擘英特尔 在周四美股盘后交易中下挫2.8%，此前该公司公布季度业绩。
英特尔公布第四季营收138亿美元，第四季每股盈利(EPS)为0.51美元，按年增长6%。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第四季每股盈利0.52美元，营收为137.2亿美元。
英特尔公布2013年度营收527亿美元，净利96亿美元。
英特尔预计2014会计年度营收大致持平，预计2014会计年度毛利率为60%，加减几个百分点。料2014会计年度资本支出为110亿美元，加减5亿美元。
根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔2014会计年度营收为532.3亿美元。
英特尔预计2014会计年度第一季营收为128亿美元，加减5亿美元。根据汤森路透I/B/E/S，市场预计英特尔第一季每股盈利0.42美元，营收为127.9亿美元。(完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。