美国股市：道琼工业指数收跌0.39%，Nasdaq指数收高0.09%

路透纽约1月16日 - 美国股市周四下滑，标普500指数从上日创的纪录高位回落，此前高盛 等银行公布的业绩令人失望。Nasdaq指数则微幅收高。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌64.93点，或0.39%，至16,417.01点；标准普尔500指数 收低2.49点，或0.13%，至1,845.89点；Nasdaq指数 收高3.81点，或0.09%，至4,218.69点。(完)