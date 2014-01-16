美国股市：道琼工业指数收跌0.39%，Nasdaq指数收高0.09%

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透纽约1月16日 - 美国股市周四下滑，标普500指数从上日创的纪录高位回落，此前高盛 等银行公布的业绩令人失望。Nasdaq指数则微幅收高。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收跌64.93点，或0.39%，至16,417.01点；标准普尔500指数 收低2.49点，或0.13%，至1,845.89点；Nasdaq指数 收高3.81点，或0.09%，至4,218.69点。(完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)