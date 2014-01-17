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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 22:21 BJT

表格：美国12月工业生产增长0.3%，产能利用率上升至79.2%

路透1月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周五公布数据显示：

* 美国12月工业生产为增长0.3%(预估为增长0.3%)，11月修正后为上升1.0%(前值为增长1.1%)

* 美国12月产能利用率为79.2%，为2008年6月来最高，11月修正后为79.1%(前值为79.0%)

经季节调整的数据如下:

12月 11月 10月 13年12月/12年12月

工业生产(%) 0.3 1.0 0.3 3.7

前 值(%) 1.1 0.1

工业生产指数 101.8 101.5 100.4

12月 11月 10月 12年12月

产能利用率(%) 79.2 79.1 78.4 77.8

前 值(%) 79.0 78.2 (完)

(编译 利棣儿；审校 李军)
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