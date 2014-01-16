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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 06:28 BJT

****澳新经济指标预测--1月17日-1月24日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 
    
    1月13日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值        
    1月17日(五)
    暂无重要经济数据公布 
    
    
    1月20日当周
    
    GMT时间  经济指标/活动                              公布时段        预估值      前值
    
    1月19-20日
    2330  澳洲TD-MI通胀指标(较前月)                       12月            --       +0.2%
    
    1月20日(一)
    2145  新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季           --       +0.9%
                               (较上年同期)                               --       +1.4%    
    
    1月21日(二)
    暂无重要经济数据公布     
    
    1月22日(三)
    0030    澳洲消费者物价指数(CPI)(较前季)              第四季           --       +1.2%
                                   (较上年同期)                           --       +2.2%
                央行CPI加权中值(较前季)                                   --       +0.6%
                               (较上年同期)                               --       +2.3%
                央行CPI截尾均值(较前季)                                   --       +0.7%
                               (较上年同期)                               --       +2.3%
    
    1月23日(四)
    暂无重要经济数据公布    
    
    1月24日(五)
    暂无重要经济数据公布(完)
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