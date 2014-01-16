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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 06:21 BJT

全球外汇市场1月17日主要消息

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月16日(四)

2350 - 日本一周资本流动数据

1月17日(五)

0500 - 日本12月消费者信心指数

0745 - 法国11月预算收支

0815 - 瑞士12月生产者/进口物价

0930 - 英国12月零售销售数据

1330 - 美国12月房屋开工和建筑许可年率

1415 - 美国12月工业生产和制造业产出

1455 - 美国路透/密西根大学1月消费者信心指数初值

1530 - 美国ECRI一周经济领先指标

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 李爽; 审校 龚芳)
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