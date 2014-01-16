日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： 1月13日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17日(五) 0500 日本消费者信心指数 12月 -- 42.5 1月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 12月 -- -0.2% (较上年同期) -- -0.9% 1月20日当周 GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月20日(一) 0430 日本工业生产修正值(较前月) 11月 -- +0.1% 产能利用率指数(较前月) -- +1.2% 1月21日(二) 暂无重要数据公布 1月22日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第四季初值 -- +1.1% (较上年同期) -- +3.3% 2330 日本路透短观制造业景气判断指数 1月 -- 正17 1月23日(四) 暂无重要数据公布 1月24日(五) 暂无重要数据公布 (完)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)