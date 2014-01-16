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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 06:57 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月16日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 80.58 -4.02 -4.75 5176540

搜狐 75.57 -0.30 -0.40 367067

网易 79.92 +0.59 +0.74 331266

百度 173.00 +2.50 +1.47 2975067

台湾

台湾积体电路 18.15 +0.59 +3.36 3536728

联电 2.10 -0.02 -0.94 232279

日月光 4.80 -0.11 -2.24 128476

硅品精密 6.19 +0.04 +0.65 1056724

和信超媒体 0.99 +0.00 +0.00 15861

友达 3.07 -0.03 -0.97 49989

中华电信 30.38 +0.06 +0.20 31518

台湾国际航电 46.95 -0.12 -0.25 617525

香港

中国移动 50.17 -0.22 -0.44 290818

中国联通 13.54 -0.43 -3.08 291239

中国电信 47.31 -0.50 -1.05 17596

中芯国际 4.29 +0.12 +2.88 237339

电讯盈科 4.56 -0.03 -0.65 1204

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

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Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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