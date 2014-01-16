《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--1月16日

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 80.58 -4.02 -4.75 5176540
搜狐 75.57 -0.30 -0.40 367067
网易 79.92 +0.59 +0.74 331266
百度 173.00 +2.50 +1.47 2975067
台湾
台湾积体电路 18.15 +0.59 +3.36 3536728
联电 2.10 -0.02 -0.94 232279
日月光 4.80 -0.11 -2.24 128476
硅品精密 6.19 +0.04 +0.65 1056724
和信超媒体 0.99 +0.00 +0.00 15861
友达 3.07 -0.03 -0.97 49989
中华电信 30.38 +0.06 +0.20 31518
台湾国际航电 46.95 -0.12 -0.25 617525
香港
中国移动 50.17 -0.22 -0.44 290818
中国联通 13.54 -0.43 -3.08 291239
中国电信 47.31 -0.50 -1.05 17596
中芯国际 4.29 +0.12 +2.88 237339
电讯盈科 4.56 -0.03 -0.65 1204
(完)
美国股市 标准普尔主要分类指数
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法股CAC-40指数 (整理 龚芳)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
自从优步去年退出中国市场后，滴滴将目光放在努力扩张拉美业务，1月与巴西打车服务公司99签署战略协议。(完) (编译 杜明霞；审校 王洋)