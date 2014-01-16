《综述》美国数据显示就业市场向好，通胀温和

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
12月经通胀调整的平均时薪下滑0.3%，较上年同期仅为升0.2%。
汽油价格上涨3.1%是上个月通胀上升背后的主要推动因素。汽油价格涨幅创6月来最大，11月则为下跌1.6%。食品价格连续第三个月上涨0.1%。
核心CPI中，服装价格创6月来最大涨幅，之前曾连跌三个月。
12月租金价格仍然高企。虽然医疗保健成本上升，但上个月处方药价格大幅下跌。
烟草价格亦上涨。新车价格持平，而二手车和卡车价格下跌。
“低通胀的趋势料在2014年得以持续，”富国银行资深分析师Sam Bullard说。“进口消费商品物价在过去八个月中，有七个月是持平或下跌的。这应会给未来几个月的CPI施加下行压力。”(完) (编译 许娜/王兴亚/李爽/侯向明； 审校 龚芳/孙茉莉)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。