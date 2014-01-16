《综述》美国数据显示就业市场向好，通胀温和

12月经通胀调整的平均时薪下滑0.3%，较上年同期仅为升0.2%。

汽油价格上涨3.1%是上个月通胀上升背后的主要推动因素。汽油价格涨幅创6月来最大，11月则为下跌1.6%。食品价格连续第三个月上涨0.1%。

核心CPI中，服装价格创6月来最大涨幅，之前曾连跌三个月。

12月租金价格仍然高企。虽然医疗保健成本上升，但上个月处方药价格大幅下跌。

烟草价格亦上涨。新车价格持平，而二手车和卡车价格下跌。

“低通胀的趋势料在2014年得以持续，”富国银行资深分析师Sam Bullard说。“进口消费商品物价在过去八个月中，有七个月是持平或下跌的。这应会给未来几个月的CPI施加下行压力。”(完) (编译 许娜/王兴亚/李爽/侯向明； 审校 龚芳/孙茉莉)