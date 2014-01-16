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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 07:37 BJT

重发-《综述》美联储主席贝南克称对金融稳定的忧虑应不会促使其改变政策

作为1930年代大萧条方面的专家学者，贝南克将美联储超宽松政策的目标定在让更多美国人找到新工作。

当被问及在2008年末金融危机深渊时期是否有过不眠之夜时，他说，“当然，毫无疑问。”

“我全部注意力都集中在那上面，努力找到应对之策...”他对听众说。

虽然美联储的紧急措施似乎避免了经济更深层的衰退，但联储自此饱受政界诟病，指责其政策不计后果。

“我们希望随着经济改善...人们将会理解并认可我们所做的一切是必要的，”贝南克称，“这符合更广大民众的利益...旨在帮助普通美国人。”(完) (编译 孙茉利/李爽/侯向明/王兴亚；审校 张荻/郑茵/戴素萍)
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