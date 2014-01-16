重发-《综述》美联储主席贝南克称对金融稳定的忧虑应不会促使其改变政策

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
作为1930年代大萧条方面的专家学者，贝南克将美联储超宽松政策的目标定在让更多美国人找到新工作。
当被问及在2008年末金融危机深渊时期是否有过不眠之夜时，他说，“当然，毫无疑问。”
“我全部注意力都集中在那上面，努力找到应对之策...”他对听众说。
虽然美联储的紧急措施似乎避免了经济更深层的衰退，但联储自此饱受政界诟病，指责其政策不计后果。
“我们希望随着经济改善...人们将会理解并认可我们所做的一切是必要的，”贝南克称，“这符合更广大民众的利益...旨在帮助普通美国人。”(完) (编译 孙茉利/李爽/侯向明/王兴亚；审校 张荻/郑茵/戴素萍)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。