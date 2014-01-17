《综述》高盛和花旗第四季债券交易营收大幅下滑

**其它业务不乏亮点**

在债券交易继续承压之际，股票和资产管理等其他业务则帮助抵消其影响。

股票业务方面，客户股票交易给高盛带来的营收锐降22%至5.98亿美元，尽管股市创下新高。但随着更多企业进入市场融资，股票承销收入翻一番至6.22亿美元。股票自营业务收入跳涨25%至14亿美元。

股市反弹也给高盛投资管理业务带来帮助，推动该业务营收增加5%至16亿美元。

花旗股票承销收入大增73%至2.82亿美元，并购咨询业务营收增加29%至2.66亿美元。