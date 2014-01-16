《焦点》英特尔第四季获利逊于预期且财测乏善可陈，股价盘后下挫

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
该公司亦押注高阶服务器(伺服器)芯片的销售将帮助抵销个人电脑(PC)营收减少，因智能手机普及化创造数据中心的需求，以提供影音及社群媒体等服务。
不过第四季服务器芯片销售成长8%的增幅低于英特尔及部份分析师的预期。
“第四季获利组成中，数据中心相关销售再度令人感到失望，”Evercore分析师Patrick Wang表示。“投资人预期非常稳健的上扬。”
英特尔预估3月止的第一季营收为128亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为127.9亿美元。
英特尔在转型生产智能手机及平板电脑处理器的脚步缓慢，如今市场由高通 及三星电子 等业者主导。
其核心市场则正在萎缩。去年全球个人电脑出货减少10%，创下Gartner统计该数据以来最大的年度降幅。
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。