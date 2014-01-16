《焦点》英特尔第四季获利逊于预期且财测乏善可陈，股价盘后下挫

该公司亦押注高阶服务器(伺服器)芯片的销售将帮助抵销个人电脑(PC)营收减少，因智能手机普及化创造数据中心的需求，以提供影音及社群媒体等服务。

不过第四季服务器芯片销售成长8%的增幅低于英特尔及部份分析师的预期。

“第四季获利组成中，数据中心相关销售再度令人感到失望，”Evercore分析师Patrick Wang表示。“投资人预期非常稳健的上扬。”

英特尔预估3月止的第一季营收为128亿美元，加减5亿美元。分析师的平均预期为127.9亿美元。

英特尔在转型生产智能手机及平板电脑处理器的脚步缓慢，如今市场由高通 及三星电子 等业者主导。

其核心市场则正在萎缩。去年全球个人电脑出货减少10%，创下Gartner统计该数据以来最大的年度降幅。