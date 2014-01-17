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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 08:11 BJT

《焦点》英特尔第四季获利逊于预期且财测乏善可陈，股价盘后下挫

英特尔第四季净利26亿美元，或每股盈余(EPS)0.51美元，上年同期分别为25亿美元和0.48美元。该芯片制造商努力克服个人电脑(PC)行业不断萎缩的局面，并从更多服务器需求中获得支撑。

据汤森路透I/B/E/S，华尔街分析师之前平均预估EPS为0.52美元。

英特尔周四在声明中称，第四季营收为138亿美元，上年同期为125亿美元。而汤森路透I/B/E/S分析师之前预估为137.2亿美元。

英特尔股价周四盘后下跌3.5%，在Nasdaq市场常规交易中则收跌0.5%至25.61美元。

一名分析师认为第一季支出增加可能是需要担忧的一个因素。

“第一季盈利可能比华尔街预估的要少很多，”RBC资本市场的分析师Doug Freedman说。(完) (编译 孙茉莉/张明钧/石冠兰/侯向明； 审校 龚芳/戴素萍/张涛)
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