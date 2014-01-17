金砖国家：1月16日股汇市收盘纵览

路透1月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币1月16日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收跌0.33%，报974.65点。

中国股市：沪综指震荡近收平，煤炭、有色类个股走势活跃

香港股市：内地科技股提振恒指收高，腾讯创收盘纪录新高

中国汇市：人民币收贬创今年新低，因中间价续跌且大行大举购汇

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拉美股市：大多走低，巴西股市领跌，因市场担心美国和巴西利率上升将遏制经济成长，且燃料销售业务亏损将损及国有石油公司Petrobras的获利。Bovespa指标股指 扭转早前涨势，终场收低0.82%，报49,696.28点。

拉美汇市：墨西哥披索触及三个月低位，巴西雷亚尔走软

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南非股市：连续第二天上涨，距纪录高位仅咫尺之遥；因乐观的全球数据和兰特走软，促使投资者追捧矿业股。Top-40绩优股指数 涨0.71%，至41,951.93点，盘中高见42,039.02点，接近1月2日所及纪录高位42,052.44点。综合指数 涨0.62%，至46,728.46点，较纪录高位仅低110点。

南非汇市：美国数据公布后兰特跌势暂停，但走势仍然脆弱

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印度股市：小幅收低，自五周高位回落，因下个月举行的频谱拍卖价格可能过高，从而推动Idea Cellular等电信运营股大跌。指标BSE指数 收跌0.11%或24.31点，报21,265.18点，稍早曾创12月9日以来盘中最高水准。NSE指数 收低0.03%或2点，报6,318.90点，但仍设法收在重要心理关口6,300点之上。

印度汇市：卢比几近收平，因进口商的美元买需与外资银行的美元卖压旗鼓相当，这些外资银行可能代表客户伺机投资印度债市。卢比兑美元 收报61.5350/5450，周三收盘价报61.54/55，盘中交投于61.51至61.7150区间。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 报1,397.230点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.51%至757.94点。