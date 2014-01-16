美国个股：百思买股价挫跌约30%，因假期销售令人失望

路透纽约1月16日 - 全球最大的消费电子连锁店百思买(Best Buy) 股价周四挫跌约30%，此前该公司公布令人失望的假期销售，并警告称季度营业利润降幅可能大于预期。

该公司将之归咎于对手大打折扣战、手机和高阶平板电脑普遍供应吃紧、以及12月顾客流量疲弱等因素。

这消息是许多连锁店在假期采购季是透过牺牲获利来换取买气的最新证据。而这也让百思买市值减损近40亿美元。

“看来促销并未使销售增加，从感恩节展开促销只是增加了成本，”Janney Capital Markets分析师David Strasser称。

他指出，Sears 、Toys R Us和小型电子连锁店等处境不佳的零售商推出的促销活动更增添了百思买的压力。

百思买是2013年热股之一。该股周四下跌28.59%，报26.83美元，盘中曾触及25.99美元低点。周四开盘前，20多名追踪这档股票的分析师中仅有一人给予“卖出”的评级。

大规模促销侵蚀了获利。百思买预期，2月1日止的第四季中，扣除特殊项目的营业利润将较上年同期减少175-185个基点。瑞士信贷分析师Gary Balter称，这展望远低于华尔街预估。

然而，百思买执行长Hubert Joly引用NPD Group的数据指出，在业界整体销售下滑之际，促销活动提振了百思买的市占率。