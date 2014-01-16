《美债周五展望》公债上涨，因通胀稳定和德债上扬

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)

* 公债攀升，因消费者物价指数(CPI)和预期一致

* 公债收益率下跌，因回补空头和股市走低

路透纽约1月16日 - 美国公债价格周四上涨，因美国公布的通胀数据和预期一致，且德债走强，以及隔夜市场对避险美债的需求上升。

美国12月消费者物价指数(CPI)升幅为六个月来最大，但增幅和预期一致，周三出炉的生产者物价指数(PPI)升幅意外大于预期。

CPI和预期一致，令通胀忧虑有所缓解，且在隔夜交易时段，澳洲就业人口意外下降，提振了对美债的需求，德债也上扬。

“全球通胀非常温和，且未构成问题，这是令公债收益率今年下降的一个原因，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说。

“今日出炉的经济数据所产生的影响被企业业绩有所盖过，且股市回落也为公债价格升势助力。”

指标10年期公债 价格升11/32，收益率从周三尾盘的2.884%下跌至2.845%。30年期公债价格上涨18/32，收益率报3.774%，低于周三尾盘的3.806%。

在费城联储银行公布的美国大西洋沿岸中部地区制造业指数降至4月来最低水平后，公债扩大涨幅。

数据显示，最新一周初请失业金人数连续第二周减少，反映12月就业岗位增幅骤降很可能是暂时性的。

美联储周四买入13.9亿美元2036年和2043年到期公债，为其购债计划的一部份。

即将卸任的美联储主席贝南克称，他认为美联储采取的备受争议的措施，有效将美国经济拉出了衰退泥沼。

他表示，忧虑对金融稳定造成的潜在损害是非常规货币政策的唯一风险，但这不应该阻止美联储实施刺激经济所需的宽松政策。这是贝南克卸任前最后一次计划内的公开讲话。(完)

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