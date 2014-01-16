《美债周五展望》公债上涨，因通胀稳定和德债上扬

《汇市简讯》欧洲开盘：特朗普称不会废除NAFTA，加元和墨西哥披索上涨
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并，重发本文但内容未有调整)
* 公债攀升，因消费者物价指数(CPI)和预期一致
* 公债收益率下跌，因回补空头和股市走低
路透纽约1月16日 - 美国公债价格周四上涨，因美国公布的通胀数据和预期一致，且德债走强，以及隔夜市场对避险美债的需求上升。
美国12月消费者物价指数(CPI)升幅为六个月来最大，但增幅和预期一致，周三出炉的生产者物价指数(PPI)升幅意外大于预期。
CPI和预期一致，令通胀忧虑有所缓解，且在隔夜交易时段，澳洲就业人口意外下降，提振了对美债的需求，德债也上扬。
“全球通胀非常温和，且未构成问题，这是令公债收益率今年下降的一个原因，”Action Economics董事总经理Kim Rupert说。
“今日出炉的经济数据所产生的影响被企业业绩有所盖过，且股市回落也为公债价格升势助力。”
指标10年期公债 价格升11/32，收益率从周三尾盘的2.884%下跌至2.845%。30年期公债价格上涨18/32，收益率报3.774%，低于周三尾盘的3.806%。
在费城联储银行公布的美国大西洋沿岸中部地区制造业指数降至4月来最低水平后，公债扩大涨幅。
数据显示，最新一周初请失业金人数连续第二周减少，反映12月就业岗位增幅骤降很可能是暂时性的。
美联储周四买入13.9亿美元2036年和2043年到期公债，为其购债计划的一部份。
即将卸任的美联储主席贝南克称，他认为美联储采取的备受争议的措施，有效将美国经济拉出了衰退泥沼。
他表示，忧虑对金融稳定造成的潜在损害是非常规货币政策的唯一风险，但这不应该阻止美联储实施刺激经济所需的宽松政策。这是贝南克卸任前最后一次计划内的公开讲话。(完)
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(编译 利棣儿；审校 母红)
* 日股日经指数下跌近0.2%，中国股市沪综指上涨0.15%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数微升0.01%，美国原油期货下跌0.56%，美国10年期公债收益率报2.31%
路透赫尔辛基4月27日 - 芬兰网络设备生产商诺基亚(Nokia)周四公布，在成本削减措施的帮助下季度获利超过预期，该公司重申了2017年网络业务营收下降的预估。
路透巴黎4月27日 - 全球第二大飞机制造商--空中客车(Airbus/空中巴士)周四公布第一季获利锐减52%，因公司在转换至新机型之际，部分喷气式客机价格下降，且生产成本增加；但空客重申今年目标称获利将有增长。