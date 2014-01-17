《中国报摘》--中国证券报1月17日

* 头版头条:
--作为IPO重启后上市的首只新股，纽威股份定于17日在上交所上市交易。上交所有关负责人表示，上交所将对新股上市初期交易（前10个交易日）进行盘前、盘中、盘后全过程的监管。
* 其他:
--证监会副主席刘新华表示，针对互联网金融对中国资本市场带来的风险和挑战，证监会将强化监管，采取有效措施，切实防范和化解风险。
--中国证券业协会近日对证券公司2013年度经营数据进行了统计。证券公司未经审计财务报表显示，115家证券公司全年实现营业收入1,592.41亿元人民币，实现净利润440.21亿元。104家公司实现盈利，占证券公司总数的90.43%
--记者获悉，1月24日将有超过260家企业在全国中小企业股份转让系统集体挂牌，其中包括湘财证券、琼中农信、哈尔滨均信投资担保股份有限公司3家金融类企业。
--北京市首套房贷八五折优惠利率目前已很难见到，仅有一家大型国有银行的少数网点和个别外资银行提供八五折优惠利率，多数银行执行基准利率或上浮至基准利率的1.1倍。
--美国财政部16日公布的月度国际资本流动报告显示，2013年11月，中国增持122亿美元美国国债。截至11月底，中国持有1.317万亿美元美国国债，再创新高，仍是美国国债的全球最大单一持有国
--中诚信托正式向其投资者承认，“诚至金开1号”信托计划高达30亿的信托财产或无法按期变现，不排除通过诉讼方式向相关主体主张权利，以最大限度维护受益人的利益。
--2013年中国五矿集团实现营业收入4,028.1亿元，同比增长24%；利润总额为70.3亿元。
--煤价走低让以火电为主的发电集团利润大翻身，2013年中国五大发电集团利润总额达740.34亿元，创近年新高。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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(整理 徐永; 审校 曾祥进)