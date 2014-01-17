《台湾报摘》--工商时报、经济日报1月17日

*工商时报：
--联想 、仁宝 在2011年宣布成立联宝合肥厂，近期零组件业界传出，联想有意买回所有联宝股权。对此，仁宝总经理陈瑞聪昨日说，要看对方愿意出多少钱，仁宝心态很开放。
--摩根大通与美银美林证券等昨日给予台积电 法说会内容极佳评论，确立今年是突破年基调，外资圈将掀起目标价调升潮。花旗环球证券率先调升至133台币，并高度预期今年现金股利政策有机会从每股3元上调。
--争取更大海外投资空间，寿险公会昨日向保险局提出九大开放建议，包括增开海外不动产可投资城市、开放新投资架构、开放承作外币担保授信、增加国外地方政府债券为投资标的等，保险局长曾玉琼在会中表示，有些仍需要进一步讨论，可能采取分阶段开放。
*经济日报：
--环球透视机构（Global Insight）昨天发布台湾今年经济成长率最新预测值为3.1%，与上个月相同，也和各机构普遍预期的约3%相去不远。
--前陆委会副主委、亚洲物流公司董事长刘德勳昨日请辞获准，外传刘德勳是接任海基会秘书长的热门人选之一，刘德勳对此予以否认。
--去年以银行为主的金融业获利大增，金管会昨日特别提醒业者，今年股利发放仍应本于审慎原则；金管会政策上鼓励银行少发现金股利，以充实资本，提升风险承担能力。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
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中国报摘
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(记者 董永年; 审校 曾祥进)