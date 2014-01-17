《全球重要经济事件一览表》--1月17日-1月24日

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1月17日(五)
美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在风险管理协会里奇蒙分会(Risk Management Association Richmond Chapter)2014年经济前景午餐会上发表题为“经济前景，2014年1月”的讲话(1730)。
阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特发表讲话(0840)。
1月20日(一)
维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼将出席工业发展报告发布活动(1000)。
布鲁塞尔--比利时财长Koen Geens发表关于新银行业法律的演说，比利时央行总裁柯恩也将出席(1100)。
1月21日(二)
东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。
1月22日(三)
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。
渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。
1月23日(四)
英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。
1月24日(五)
暂无重要事件公布。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 石冠兰 审校 戴素萍)