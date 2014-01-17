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亚洲 | 2014年 1月 17日 星期五 08:42 BJT

《全球重要经济事件一览表》--1月17日-1月24日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1月17日(五)

美国里奇蒙--里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔在风险管理协会里奇蒙分会(Risk Management Association Richmond Chapter)2014年经济前景午餐会上发表题为“经济前景，2014年1月”的讲话(1730)。

阿姆斯特丹--欧洲央行管理委员会委员克诺特发表讲话(0840)。

1月20日(一)

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼将出席工业发展报告发布活动(1000)。

布鲁塞尔--比利时财长Koen Geens发表关于新银行业法律的演说，比利时央行总裁柯恩也将出席(1100)。

1月21日(二)

东京--日本央行召开货币政策会议(至1月22日)。

1月22日(三)

法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，没有发布利率决定的计划。

渥太华--加拿大央行公布重要利率决定和货币政策报告。

1月23日(四)

英国比斯顿--英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂在德比郡和诺丁汉郡(Derbyshire and Nottinghamshire)商会发表演说(0800)。

1月24日(五)

暂无重要事件公布。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

全球重要经济事件一览表

全球外汇市场主要消息

新兴市场重要经济事件预告

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

美国重要政经日程

日本重要政经日程

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 石冠兰 审校 戴素萍)
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