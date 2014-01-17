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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 08:55 BJT

新加坡数据：12月非石油类出口较上年同期增长6.0%，远超预估

路透新加坡1月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，12月非石油类出口经季节调整后较前月增长9.2%，路透调查预估为增长2.0%；较上年同期增长6.0%，路透调查预估为上升1.9%。

以下为详细数据：

12月 11月

非石油类出口

经季调较前月变动(%) +9.2 -4.2

较上年同期变动(%) +6.0 -8.9

电子产品出口 -3.1 -8.9

药品出口 -18.7 -46.9

对欧盟出口 -23.4 -26.6

对美国出口 +27.9 +10.3

对中国出口 +45.0 +16.0

欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
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