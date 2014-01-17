新加坡数据：12月非石油类出口较上年同期增长6.0%，远超预估

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透新加坡1月17日 - 新加坡国际企业发展局周五公布的贸易数据显示，12月非石油类出口经季节调整后较前月增长9.2%，路透调查预估为增长2.0%；较上年同期增长6.0%，路透调查预估为上升1.9%。
以下为详细数据：
12月 11月
非石油类出口
经季调较前月变动(%) +9.2 -4.2
较上年同期变动(%) +6.0 -8.9
电子产品出口 -3.1 -8.9
药品出口 -18.7 -46.9
对欧盟出口 -23.4 -26.6
对美国出口 +27.9 +10.3
对中国出口 +45.0 +16.0
欲浏览出口详细数据，请参看新加坡国际企业发展局网站(www.iesingapore.gov.sg)(完) (编译 李爽; 审校 龚芳)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美