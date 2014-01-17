版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 08:39 BJT

国际油市：NYMEX原油小升，有望三周来首次录得周线升幅

石油输出国组织(OPEC)周四表示，已进一步减少OPEC石油产量，目前产量低于今年全球需求，这凸显出利比亚及其他国家产油问题对产量的影响。

两位消息人士周四说，TransCanada公司从俄克拉荷马至德州墨西哥湾地区的原油管线将于下周投入商业运行，每日输油量略高于30万桶，不到设计能力的一半。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/郑茵 审校　王冠中/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐