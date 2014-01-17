中国企业：中国电信首次披露4G元年规划，今年拟推3,600万部4G终端--报载

路透上海1月17日 - 中国证券报周五援引中国电信集团公司董事长王晓初表示，2014年中国电信 将实现天翼终端销售1亿部，其中4G终端3,600万部；同时公司将聚焦近场支付（NFC）、易信、智慧家庭等重点产品，其中易信用户在今年将增加1亿。

王晓初并介绍，至2017年，流量经营、互联网应用、信息通信服务将占公司收入的50%，而这些业务在2013年仅占23%。终端方面，2014年，天翼终端产业链的发展目标是全年新增3G终端270款，4G终端约90款。

数据显示，截至2013年11月，中国电信的移动用户数达到1.85亿户，比2008年增长6倍多；3G用户数超过1亿户，用户市场份额从2008年的4.5%提升到15.1%。而目前中国电信已经在多个城市启动了4G试验网建设，2013-2014年，中国电信在4G网络上的投资将达到550亿元人民币。

王晓初还表示，4G时代，中国电信将协同运用LTE和FTTH双技术杠杆，充分发挥移动宽带和固定宽带的融合优势，提供领先的网络服务。按照中国电信的布局，未来将在大城市和中小城市以4G为主吸引用户，在农村市场则以3G为主。

此前中国电信 与网易 在移动即时通讯领域开创合作新模式，于2013年8月联合推出“易信”，并发布移动即时通讯社交产品易信，与腾讯控股 旗下的微信产品展开直接竞争。 截至去年底用户规模达3，900万，并持续快速增长。

中国电信集团旗下的通讯主业由其旗舰子公司中国电信>经营。（完） (发稿 吴芳; 审校 曾祥进)