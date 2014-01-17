美国个股：中国就如新销售模式展开调查，类似营销模式公司股价受累

路透北京1月16日 - 在中国媒体发文质疑美国护肤品制造商如新 的销售模式后，中国监管部门发起对这家公司的调查，这拖累了拥有类似销售模式的数家零售商的股价。

如新股价周四午后下跌致使公司市值减少了三分之一。营养补充品制造商康宝莱(贺宝芙/Herbalife) 下跌了10%，USANA Health Sciences 亦大跌12%。

周四稍早，新华社报导称，国家工商行政管理总局(SAIC)要求当地有关部门就之前人民日报的相关报导展开调查。人民日报报导称，如新在宣传册上夸大了其影响力和信誉，并存在组织聚会“洗脑”。

做空者和其他批评人士曾指责康宝莱、USANA和如新存在非法的金字塔式架构，并质疑这些公司的分销模式，因其分销商不仅从自身销售中获利，而且也从他们招募并最终也成为分销商的下家获得提成。

新华社周四援引工商总局一名发言人的话称，如果调查发现媒体报导属实，则总局会采取法律行动来打击任何违法行为。

如新在当日稍晚的一份声明中称，“我们已获悉中国监管当局现在已就最近的媒体报导事项展开调查。”

无法即刻联系到康宝莱及USANA进行置评。

如新表示，公司开始对中国业务进行自检。

该公司称调查可能损及中国营收，但补充道，现在判断是否会影响到期之前业绩预估还为时尚早。