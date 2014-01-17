美国个股：中国就如新销售模式展开调查，类似营销模式公司股价受累

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京1月16日 - 在中国媒体发文质疑美国护肤品制造商如新 的销售模式后，中国监管部门发起对这家公司的调查，这拖累了拥有类似销售模式的数家零售商的股价。
如新股价周四午后下跌致使公司市值减少了三分之一。营养补充品制造商康宝莱(贺宝芙/Herbalife) 下跌了10%，USANA Health Sciences 亦大跌12%。
周四稍早，新华社报导称，国家工商行政管理总局(SAIC)要求当地有关部门就之前人民日报的相关报导展开调查。人民日报报导称，如新在宣传册上夸大了其影响力和信誉，并存在组织聚会“洗脑”。
做空者和其他批评人士曾指责康宝莱、USANA和如新存在非法的金字塔式架构，并质疑这些公司的分销模式，因其分销商不仅从自身销售中获利，而且也从他们招募并最终也成为分销商的下家获得提成。
新华社周四援引工商总局一名发言人的话称，如果调查发现媒体报导属实，则总局会采取法律行动来打击任何违法行为。
如新在当日稍晚的一份声明中称，“我们已获悉中国监管当局现在已就最近的媒体报导事项展开调查。”
无法即刻联系到康宝莱及USANA进行置评。
如新表示，公司开始对中国业务进行自检。
该公司称调查可能损及中国营收，但补充道，现在判断是否会影响到期之前业绩预估还为时尚早。
如新9月30日止当季度在大中华区的营收增长逾两倍至4.646亿美元。大中华区营收占公司总体营收的约一半。(完) (编译 侯向明； 审校 张明钧)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美