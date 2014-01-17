《分析》日圆兑其它货币料将走低，但各国政策分化下跌势不尽相同

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
**干预风险**
法国农业信贷银行(Credit Agricole)预计到2015年底，日圆兑韩元 跌至8.87，较本月稍早所及的10以下水位继续下行。
“我们仍预计(韩元)将走高，但韩元兑日圆这样的走势面临潜在的干预风险，因此我认为市场会略为谨慎，”Kotecha称。
日圆兑韩元跌势放缓会让现代汽车 等韩国汽车制造商略感宽慰。
在澳洲央行言论打压澳元的攻势下，澳元兑日圆不太可能上扬太多。目前该央行料将维持利率在2.5%的纪录低位不变。
实际上，澳元兑日圆 周四跌逾1%至近一个月低点92.13，受澳元兑美元跌至逾三年低点拖累，此前澳洲就业数据疲软，重新激发对进一步降息的臆测。
不过新西兰元兑日圆 保持在87上方交投，接近六年高位，因新西兰央行释出强硬信号，这有助于重振新西兰元作为套利交易币种的魅力。
与巴西雷亚尔类似，新西兰元凭藉向寻求收益率的日本散户投资者出售uridashi债券而受到一些提振。
巴西周三意外上调指标利率 至10.5%的两年高位，以平抑通胀。(完) (编译 许娜/张荻/石冠兰 审校 郑茵/戴素萍)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 115.50 +0.07 +0.06 1738525 115.43 京东 35.07 -0.23 -0.65 4759964 35.3 新浪 76.81 -0.05 -0.07 1026256 76.86 搜狐 38.80 -0.43 -1.10 218342 39.23 网易 265.39 -0.30 -0.11 819561 265.69 百度 180.23 -7.63 -4.0
路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美