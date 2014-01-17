《分析》日圆兑其它货币料将走低，但各国政策分化下跌势不尽相同

**干预风险**

法国农业信贷银行(Credit Agricole)预计到2015年底，日圆兑韩元 跌至8.87，较本月稍早所及的10以下水位继续下行。

“我们仍预计(韩元)将走高，但韩元兑日圆这样的走势面临潜在的干预风险，因此我认为市场会略为谨慎，”Kotecha称。

日圆兑韩元跌势放缓会让现代汽车 等韩国汽车制造商略感宽慰。

在澳洲央行言论打压澳元的攻势下，澳元兑日圆不太可能上扬太多。目前该央行料将维持利率在2.5%的纪录低位不变。

实际上，澳元兑日圆 周四跌逾1%至近一个月低点92.13，受澳元兑美元跌至逾三年低点拖累，此前澳洲就业数据疲软，重新激发对进一步降息的臆测。

不过新西兰元兑日圆 保持在87上方交投，接近六年高位，因新西兰央行释出强硬信号，这有助于重振新西兰元作为套利交易币种的魅力。

与巴西雷亚尔类似，新西兰元凭藉向寻求收益率的日本散户投资者出售uridashi债券而受到一些提振。