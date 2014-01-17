表格：上周外资卖超日本股票，为11周以来首见

路透东京1月17日 - 日本财务省周五公布的资本流动数据显示，在截至1月11日的一周，外资11周以来首次卖超日本股票。美国经济数据好坏不一，促使外资在日经指数2013年大涨57%之后了结获利。
上周外资卖超2,191亿日圆(21亿美元)日本股票，为去年3月以来的最高卖超金额。前一周为买超682亿日圆。
去年外资在日本股市投入15.84万亿日圆，是2012年的七倍以上。
上周日本投资者卖超7,406亿日圆外国债券，为去年10月初以来的最大卖超金额，此前一周为卖超4,412亿日圆。
日本投资者2013年净卖出2.8万亿日圆外国债券，2012年则是净买入16.3万亿日圆。原来的预期是，由于日本央行推出大规模刺激政策，日本投资者2013年会增加海外投资以获得更高的回报。
下表为资本流动净值数据细目，单位为10亿日圆:
外资在日本投资(负值代表卖超):
股市 债市 货币市场
1月5日-1月11日 -219.1 -743.3 +2,780.9
12月29日-1月4日 +68.2 -225.4 +18.8
日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本):
股市 债市 货币市场
1月5日-1月11日 +157.3 -740.6 -12.9
12月29日-1月4日 -9.4 -441.2r -8.2
注：
--r为修正值
--债券包括受益凭证
欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选(link.reuters.com/syk43s)
欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选(link.reuters.com/tyk43s)(完)
(编译 张涛；审校 侯向明)