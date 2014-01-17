中国新股：纽威股份首日上市开在上限21.19元，较发行价涨两成

根据上证所最新规定，新股上市首日，其集合竞价阶段的有效申报价格上限为发行价的120%，之后的连续竞价阶段，盘中价格较当日开盘价首次涨跌达10%，即停牌30分钟，若盘中价格较开盘价涨幅达20%，那么会一直停牌至14:55。

公司本次发行的8,250万股周五全部上市交易，其发行价对应的发行市盈率，若按2012年净利摊薄计算为46.47倍。不过公司预计2013年净利同比增长50-70%。

纽威股份是中国最大的阀门制造商，其主承销商中信建投报告认为其合理估值区间为14.86-18.57元，而国泰君安和中信证券给出的合理估值区间分别为16.97-22.40元和16.75-20.1元，而华泰证券相对乐观，认为上市首日该股可至20.4-23.4元。（完） (发稿 林琦; 审校 林高丽)