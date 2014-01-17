版本:
中国
货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 09:38 BJT

日本经济：政府四个月来首次上调经济评估，称经济正温和复苏

“整体而言，经济复苏站稳脚跟，”一名负责编撰这份报告的内阁府官员称。

周四公布的数据显示，日本11月核心机械订单升至五年高点，表明企业可能准备加大投资。

该月报显示，经济料仍维持复苏趋势，因家庭收入和企业支出增加，且出口正在改善。

上个月政府在形容经济现状时弃用“通缩”一词，为四年来的首次，因消费者物价显示出上涨迹象，这是抵御10多年物价下滑困局的里程碑。

政府维持对物价的看法，称物价持坚。(完) (编译 侯向明/张若琪/王翔琼；审校 孙茉莉/戴素萍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐