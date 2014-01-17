中国货币市场：供给稀缺七天回购扩大涨幅，缴税致流动性紧势更明显

路透上海1月17日 - 受集中缴税因素影响，近两日起中国银行间市场流动性趋紧态势渐明显。在不断加重的谨慎预期下，周五早盘资金供给稀少，虽然目前除七天期以外的回购品种加权利率涨幅不大，但实际上即使在加权利率上加点借钱，需求也不易满足。
交易员称，供给的稀缺导致现有成交十分萎缩，不排除随着加点成交的增多，主要回购加权利率有扩大涨势的可能。机构此前对春节前流动性可能转紧已有预期，不过因自救方法有限，多将期望放在下周央行重启逆回购上。
北京一银行交易员表示，今日资金明显转紧，“供给很少，中介那边有(在加权价上)加100-200点的，也不容易借到。”
他并认为，除了回购市场，同业存款等线下业务借钱也十分不易，因年初以来长期资金价格一直维持高位，资金吃紧增加价格升压。
上海一银行交易员补充说，直到北京时间10点多，占回购成交主力的隔夜品种成交尚不足百亿元人民币，主要因包括国开行等大型银行也少有资金供给，抑制交投。下一步只能期盼下周央行重启逆回购救急。
包括本周在内，央行公开市场连续三周空窗操作。不过随着春节渐近，业内人士认为，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。
北京时间10:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.8000 2.7890 +1.10
七天 4.7868 4.3542 +43.26
14天 4.7478 4.7006 +4.72
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 7.3650 3.1800 +418.50
七天 5.9300 4.3000 +163.00
14天 9.0050 7.6000 +140.50
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(发稿 李宏薇; 审校 林高丽)