《香港报摘》--其他报纸重要消息1月17日

* 明报：

--去年底金管局向中国人民银行争取放宽港人每日2万元人民币兑换上限，获人行「积极考虑」，惟政策何时放行仍属未知之数。永隆银行助理总经理黄睿认为，放宽兑换上限有望于今年首季内实现，料今年内地在资本帐项目上预期亦有更多突破性发展。

--透过与永明金融合作，贝莱德进军香港的强积金领域，首只基金是追踪「富时强积金香港指数」，基金在上月推出后，昨日正式获批「上架」，另外还正筹备两只基金，都是被动式的指数基金。

* 星岛日报：

--北京市人口和计画生育委员会主席刘志表示，最快今年3月可申请第二胎生育，不过北京的「单独」夫妇将来生第二胎需要「先审批后生育」，令到孩子用品股下挫，其中刚上市的热爆新股米格 大泻逾10%。

* 苹果日报：

--本港银行的资金成本已见上升，永隆银行助理总经理黄睿表示，相信美元及港元资金成本会维持较高水平。他续称，永隆企业银行贷款今年料可延续去年的20%增幅，但今年的聚焦将为贷款的「质」而非「量」，并希望拓展发债及银团贷款业务，力抗净息差收窄的压力。

--花旗集团去年第四季受惠于支出下降及用于按揭贷款坏账的拨备减少，纯利升21%至26亿美元，或每股赚82美分，但仍远逊市场预期95美分。收入调整后则跌2.5%，至179.4亿美元，亦逊预期。花旗开市后跌3.3%。

* 东方日报：

--中国人寿 去年保费收入只有3,267亿元人民币，按年仅增加1.2%，增幅暂时跑输同业。

--面临除牌危机的嘉域集团 ，既是其控股股东属下公司、亦是其债权人的Sino Bright Enterprises Co., Ltd.，昨入禀高院向临时清盘人之一霍羲禹及霍所属的富事高谘询（FTI Consulting（Hong Kong）Ltd.）索偿。

* 文汇报：

--国际清算银行(BIS)最新公布的数据显示，2013年12月人民币实际有效汇率(REER)指数触及纪录新高118.79，环比升值1.03%。至于12月人民币名义有效汇率(NEER)指数更达114.21，环比升值0.72%，亦创出了历史新高。根据上述数据，去年人民币的REER升值幅度为7.89%，名义有效汇率升幅也达7.18%。

--中国人寿富兰克林资产管理昨公布，公司今年的资产规模突破100亿美元，折合约780亿港元。总裁陈东表示，公司已取得10亿人民币境外合格机构投资者（RQFII）额度，预料1亿美元的合格境外机构投资者（QFII）额度亦将于今月底批出。

* 大公报：

--本港第二只“B转H”股丽珠医药 ，昨正式以介绍形式在港H股挂牌上市，全日低位44.8港元，高位53.15元，首日成交量768万股，成交金额3.87亿元。董事长朱保国相信，中国B股已经完成历史任务，将会逐步退出市场。(完)