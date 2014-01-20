《中国债券市场每日交易备忘》--1月20日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国山东科瑞钢板4亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA-)，中行主承 华泰证券 20亿元三个月期短融招标(主体评级AAA)，中行和农行等承销 锦州经济技术开发区发展集团2亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA-)，新时代证券主承 ============================================================================ 二、新债上市： 华电集团65亿元人民币六个月期超短期融资券011417001，票面利率6% 冀中能源峰峰集团10亿元一年期短融041456002，票面利率6.79% 宁波经济技术开发区控股公司5亿元一年期短融041472001，票面利率6.78% 第一创业证券6亿元三个月期短融071412001，票面利率6.2% 华安证券8亿元三个月期短融071436001，票面利率6.3% 东方证券25亿元三个月期短融071408001，票面利率6.10% 南京高速齿轮制造有限公司8亿元一年期短融041459001，票面利率8.7% 深圳市东阳光实业发展公司6亿元一年期短融041453005，票面利率7.6% 宁波经济技术开发区控股公司5亿元五年期中票101472001，票面利率8.2% 华天酒店 3亿元三年期中票101465001，票面利率8.7% 宁海县城投4亿元七年期固息债1380349，票面利率8% 国开行40亿元三年期固息债140201，票面利率5.6957% 国开行30亿元五年期固息债140202，票面利率5.75% 国开行30亿元七年期固息债140203，票面利率5.79% ============================================================================ 三、缴款： 财政部100亿元七年期附息国债140003，票面利率4.44% 国开行60亿元三年期固息债140201，发行价100.12元 国开行60亿元五年期固息债140202，发行价99.88元 国开行30亿元七年期固息债140203，发行价99.5920元 国开行60亿元一年期固息债140204，票面利率5.01% 国开行30亿元10年期固息债140205，票面利率5.90% 农发行50亿元七年期固息债140403，票面利率5.90% 湖州吴兴南太湖建设12亿元七年期固息债1480016，票面利率8.79% 镇江新区城建公司7.5亿元七年期固息债1480017，票面利率8.99% 新疆生产建设兵团国资经营公司5亿元一年期短融 东兴证券6亿元三个月期短融 浙商证券10亿元三个月期短融 山东世纪阳光纸业集团3亿元一年期短融 同洲电子 3亿元三年期中票 石家庄国控投资集团40亿元七年期中票 贵州旅游投资控股集团公司8亿元三年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 百联集团9亿元一年期短期融资券041351002到期兑付，票面利率4.4% 广州汽车工业集团6亿元一年期短期融资券041354002到期兑付，票面利率4.4% TCL集团 5亿元一年期短期融资券041356001到期兑付，票面利率5.01% 龙溪股份 1.5亿元一年期短期融资券041358004到期兑付，票面利率5.30% 山东钢铁集团30亿元一年期短期融资券041358008到期兑付，票面利率4.4% 隆基机械 1.5亿元一年期短期融资券041358010到期兑付，票面利率6.2% 杉杉集团20亿元一年期短期融资券041359003到期兑付，票面利率5.2% 中国电子信息产业集团10亿元九个月期超短融011357001到期兑付，票面利率3.85% 国开行296.3亿元三年期固息债110203到期兑付，票面利率3.70% 厦门国贸控股8亿元三年期中票1182011到期兑付，票面利率5.30% 临安城建发展公司6亿元五年期固息债098003到期兑付，票面利率6.04% 招商局集团25亿元五年期中票0982008到期兑付，票面利率3.85% 中国南方航空集团9亿元五年期中票0982009到期兑付，票面利率4.62% 中国重汽集团25亿元五年期中票0982010到期兑付，票面利率5.32% 北京农业3.04亿元三年期中小企业集合票据1183001到期兑付，票面利率5.80% 国开行100亿元570日期固息债1202206到期兑付，票面利率3.12% 第一创业证券7亿元三个月期短融071312004到期兑付，票面利率5.50% 财政部150亿元九个月期贴现国债139902到期兑付，参考收益率2.8512% 10中南方MTN1 1082004付息 11北银次级债 1120001付息 11新乡投资债 1180014付息 12晋煤销债 1280007付息 12津市政债 1280008付息 13巩义债 1380020付息 13赣州发展债 1380021付息 13镇国投MTN1 1382019付息 13闽能源MTN1 1382020付息 13蒙水务MTN1 1382021付息 13TCL集MTN1 1382022付息 13陕交建MTN1 1382023付息 13庆华集MTN1 1382024付息 13中能建MTN1 1382025付息 06豫投债 068001付息 11国开27 110227付息 12格力MTN1 1282020付息 13进出06 130306付息 05首都机场债 058017付息 06浙能源 068002付息 06渝城投债 068003付息 09恒丰债 091401付息 10国开01 100201付息 10廊坊银行债 1020001付息 11附息国债02 110002付息 11国开04 110204付息 11海控债 1180015付息 12三角MTN1 1282021付息 13两江SMECNⅡ001 051302004付息 13淮安SMECNⅡ001 051302005付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国地方“两会”近日陆续召开。证券时报周一报导称，绝大多数省份公布的2014年经济增速目标均在2013 年基础上有所下调；仅广东省例外，将今年增速目标调高为8.5%。 --继纽威股份 上周五率先在上证所上市后，深圳证交所本周亦将迎来新股重启后的首波上市潮，我 武生物 等八只新股周二将在深集中上市。 今日国家统计局召开国民经济运行情况新闻发布会 公布12月固定资产投资(不含农户) (1-11月19.9%) 12月社会消费品零售总额 (11月13.7%) 12月工业增加值 (11月10%) 12月房地产投资和销售情况月度报告 1/28公布1-12月规模以上工业企业利润 (1-11月13.2%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 吴芳/康熙泽; 审校 李宏薇/边竞)