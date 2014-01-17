芝加哥期市：美国大豆期货下跌，但仍料创下两个月来最大单周涨幅

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
全球主要小麦买家--埃及GASC表示买入29.5万吨2月出货小麦，其中包括6万吨美国软红冬麦。
美国农业部周四早公布，最近一周出口销售2013/14市场年度玉米82.1万吨，高于预估的35-60万吨。
但农业部的数据也显示，中国又取消了16.98万吨美国玉米的订单。
报告并显示最近一周出口销售70.15万吨大豆，高于前一周的作物年度低位15.55万吨。
美国农业部在其每日报告系统中证实，民间出口商销售46.55万吨美国大豆往中国。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 573.00 0.25 +0.04% -1.08% 610.63 33
CBOT玉米 427.25 -0.75 -0.18% -0.98% 428.75 51
CBOT大豆 1310.75 -4.25 -0.32% +0.29% 1305.33 47
CBOT稻米 $15.58 $0.00 +0.00% +0.65% $15.45 49
美国原油 $94.08 $0.12 +0.13% -0.10% $96.28 47
汇率
欧元/美元 $1.362 -$0.006 -0.45% -0.39%
美元/澳元 0.882 -0.014 -1.58% -2.52%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美