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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 09:47 BJT

芝加哥期市：美国大豆期货下跌，但仍料创下两个月来最大单周涨幅

全球主要小麦买家--埃及GASC表示买入29.5万吨2月出货小麦，其中包括6万吨美国软红冬麦。

美国农业部周四早公布，最近一周出口销售2013/14市场年度玉米82.1万吨，高于预估的35-60万吨。

但农业部的数据也显示，中国又取消了16.98万吨美国玉米的订单。

报告并显示最近一周出口销售70.15万吨大豆，高于前一周的作物年度低位15.55万吨。

美国农业部在其每日报告系统中证实，民间出口商销售46.55万吨美国大豆往中国。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 573.00 0.25 +0.04% -1.08% 610.63 33

CBOT玉米 427.25 -0.75 -0.18% -0.98% 428.75 51

CBOT大豆 1310.75 -4.25 -0.32% +0.29% 1305.33 47

CBOT稻米 $15.58 $0.00 +0.00% +0.65% $15.45 49

美国原油 $94.08 $0.12 +0.13% -0.10% $96.28 47

汇率

欧元/美元 $1.362 -$0.006 -0.45% -0.39%

美元/澳元 0.882 -0.014 -1.58% -2.52%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王冠中/张若琪 审校 戴素萍/王兴亚)
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