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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 09:57 BJT

中国煤炭：12月煤炭进口同比增1.1%，至历史新高3,546万吨--行业网站

路透上海1月17日 - 中国煤炭运销协会旗下的中国煤炭市场网周五援引海关统计称，去年12月中国煤炭进口（含褐煤）3,546万吨，创历史新高，同比增长1.1%。

该网站新闻稿称，12月气温开始明显下降，用煤旺季到来，以亚太地区为首的动力煤市场迅速升温。四季度炼焦煤进口贸易也有上涨。前期国内煤价强势上涨以及进口贸易商对年底煤炭市场预期看好影响，年底的进口煤基本定完。

2013全年中国累计进口煤炭（含褐煤）32,709万吨，累计同比增长13.4%。

中国煤炭工业协会网站周四发布新闻稿称，2014年中国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，政府加大空气污染治理力度，将令主要消费地区的煤炭需求受限。 (完) (发稿 丁琦；审校 黄凯)
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