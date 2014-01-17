港报财经评论：物流股选招商局深国--经济日报1月17日

物流股选招商局深国/林瑞芬

大市牛皮上落格，市场充斥热门股类炒作，估顶难。新加入物流股，不过大多有数得计，股价不易像华南城 突有爆炸性消息刺激急升，不过胜在稳中有升，还可筛选收集。恒指昨收22,986，微升0.37%，从保历加通道趋缓向横行发展启示，仍是上落势头，中轴23,000左右，下有22,600支持，上有23,370为阻力。触发变势，短期关注春节前中国内地银行拆息例牌抽升情况，若温和，冲涨机会未必无。

大市续牛皮，物流相关股又有消息，又因美国经济改善，有力突围。建议买入的能源物流设备股：中集安瑞科 在本周就真是开车，昨创52周新高14.34港元，收报14.2港元，在12至13港元已收集的话，中期反覆逾16港元目标不变。阿里巴巴伙海尔 搞物流，腾讯 紧随伙华南城，2大互联网大哥同时操作，又令2股升价10倍。相信传统港口物流业老大哥招商局国际 也不会坐以待毙。其实，其控股公司招商局集团去年8月已入股顺丰速运，霸占有利山头。认真要研究招商局国际的未来部署及动向，有价值重估的潜力，本月初高盛建议买入，目标35.4港元。而美银美林更将评级提升至买入，目标更高见40港元。综合推升股价原因有三大。

一是随着前海的发展步伐开展，招商局持有的土地价值将逐步反映。公司于2008年于前海以60亿港元购入390万平方米土地（入帐成本价每平方米1,140人民币），建基每平方米市价8,500人民币。据美银美林保守估计，每股资产估值至少值15港元。按公司持上港集团及中集集团 ，每股市值至少19.3港元，美银美林估其他资产13港元，每股负债7港元，计落股价至少40港元，就算地皮及其他资产估值打70%近20港元，计落股价都值32.3港元。

二是超级航运企业P3联盟于2014年下半年成立，预计将令公司在上海及深圳港口受惠。上海那边的港口，中、长期亦憧憬上海自贸区试验田的启动。据中国内地海关总署早前公布，去年第4季上海自贸区内4个海关特殊监管区内企业合计进出口值295.5亿美元，与去年同期比较，由自贸区挂牌前的前3季年减0.9%，反转为年增4.3%，可一定程度说明上海自贸区挂牌一季以来的进展。(B04)

踏入换车期，华晨料跑出/余少文

中国打击三公消费，对汽车去年销情并没有影响，反而中国内地进入换车期，以及中国推动新能源汽车，都有助汽车产销今年双位数增长。惟中日随时擦枪走火下，宜避开日系车股。中国内地股市昨日靠稳，国企指数则高开走低，全日跌14点，收报10,187点，成交额121亿人民币，继续反弹成交缩而下跌成交增的现象，但有43%主板H股逆市上升；至于红筹指数跌不足1点，收报4,449点，成交额47亿港元，逾半数成分股下跌。

随着农历年将至，中港股市趋于淡静，不排除有个别主题炒作，如近日见到医疗保健、新能源、软件等股份受追捧，但投资者入市要见好即收以及严守止赚蚀位，因为股价相对波动，容易短綫变长綫。至于中国去年提倡节俭，打击包括公车购置等的三公消费，原以为对中国内地消费有一定影响，但见汽车去年底销情理想及创月度新高，似乎汽车需求在上升，利好汽车股今年销情。中国汽车工业协会资料显示，去年汽车产量升15%至2,212万辆，销量则升14%至2,198万辆，当中11月和12月的销量分别为204万和213万辆，持续创月度销量新高。而去年汽车销量以乘用车增长较快，销量升16%至1,793万辆，增速较上年提高8.6%，当中又以轿车和运动型多用途乘用车（SUV）拉动，轿车销量升12%至1,201万辆，SUV销量升49%至299万辆。

正如申银万国报告指出，乘用车的更换高峰期是在第3至7年，对上一次乘用车销售高峰期在2009年和2010年，因此中国内地开始踏入换车期。加上中国内地财富的积累也引领消费升级，故豪华车市场的景气在增强。中国内地去年下半年出台新一轮新能源汽车补贴政策，会支持新能源汽车产业未来数年的发展，不少汽车集团推动新能源汽车。

不过，汽车业并非没有挑战，天津市去年底开始汽车限购政策，短期对汽车行业影响有限，但要留意其他省市会否效法，一旦限购政策蔓延，对行业会带来冲击。虽然汽车需求有保证，对于产销日系的汽车股有保留，虽然日系汽车股去年销情反弹，但中日关系仍然紧张，钓鱼台擦枪走火的机会在增加，因应中国内地爱国情绪因素，即使广汽集团 等去年业绩好转，也宁可拣其他非日系的汽车股，如华晨中国 。(B05)