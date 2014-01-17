更新版 1-中国新股：纽威股份首日上市瞬间即触上限被临停，炒新热情高涨

* 纽威股份上市首日开盘涨幅触上限

* 连续交易开始后瞬间冲至盘中交易上限被临时停牌

* 恢复交易后涨幅基本稳定在逾三成水平 (（新增最新报价和上证所公告）)

路透上海1月17日 - 中国重启A股首次公开发行(IPO)后首只上市股票--苏州纽威阀门股份有限公司 周五首日上市，以集合竞价上限开盘，开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时，显示市场炒新热情仍高涨。

纽威股份以上限21.19元人民币开盘，较其17.66元发行价涨两成，开始交易后不到一分钟，其最高价已冲至25.42元，不过其被临时停牌前锁定的价格23.31元，较其今日开盘价涨10%。

上证所随后公告称，纽威股份上午交易出现异常波动，自9：30起暂停该股交易，自10:00起恢复交易。若恢复交易后该股再次出现异常波动，上证所将实施第二次盘中临停，停牌时间持续至14:55。

北京时间10:03时，纽威股价恢复交易后报23.50元，较发行价涨33.07%。

根据上证所最新规定，新股上市首日，其集合竞价阶段的有效申报价格上限为发行价的120%，之后的连续竞价阶段，盘中价格较当日开盘价首次涨跌达10%，即停牌30分钟，若盘中价格较开盘价涨幅达20%，那么会一直停牌至14:55。

公司本次发行的8,250万股周五全部上市交易，其发行价对应的发行市盈率，若按2012年净利摊薄计算为46.47倍。不过公司预计2013年净利同比增长50-70%。