港报财经评论：泡沫论说服力未够--信报1月17日

泡沫论说服力未够/习广思

1月本来是计划全年投资的时候，但今年1月，环球金融市场的讯号非常混杂（港股情况又不同）。美股去年底在粉饰效应下涨升，但年初经济数据不甚明朗，去年12月非农就业数据叫人失望，美债息回落告诉市场，债市早消化退市忧虑情绪，甚至反映退市步伐减慢。美股出现回吐后，周三晚再见新高，除了企业业绩因素，联储局褐皮书再次确认，该局对经济复苏前景依然乐观。

褐皮书提到几点，包括整体经济改善，大部分地区增长稳定，制造业销售增长乐观，消费支出有温和增长，商业房地产活动明显改善，信贷活动整体保持稳定。自早前就业数据公布后，这份褐皮书令市场较为安心。现时已是1月中，联储局将会在月底议息，会否进一步减少买债100亿美元，将对退市步伐有更大启示。经济的温和增长，联储局的低息承诺，有利美股继续上升。美股泡沫论从去年讲到现在，但市场反应似乎不大，投资者共识是估值合理偏高，但未算是疯狂泡沫，最多只是向泡沫阶段迈进。由“泡沫未必是坏事”、“泡沫论实在过忧”、“联储局对股市泡沫没有怕”等题目，其实都反映立场显然是乐观派。

美股周三晚再见新高，“末日博士”麦嘉华（Marc Faber）第一时间再发出警告。麦嘉华一直强调，美股太贵，新兴股市便宜，现时情况是，买美股太迟，而且风险大幅增加，但买新兴股市又太早。麦嘉华再警告，现时投资者身处巨大金融资产泡沫之中，美债息已经明显上升，如果10年期债息升到3.5至4厘后，30年期势升至5厘，抵押贷款利率则有机会升至6厘，这将会对经济造成严重伤害。而且，泡沫几时爆破没有人知，市场很绷紧，市况亦很危险，大部分人都太乐观。麦嘉华有名你叫逆向投资者，面对着美股牛市，如此论调绝不出奇。事实上，10年期美债息升超过3.5厘是颇为危险，但缩减买债在即，债息竟在3厘停住，反映市场对通胀预期仍偏低。(B01)

提防欧罗反高潮/苏子

欧罗区昨天公布去年12月CPI按月升幅高于市场预期，同时，欧洲央行行长德拉吉亦表示通缩的风险有限和毋须担忧通缩的问题；不过，前晚及昨天亚洲市一直稳守在去年7月形成的上升支持线之上的欧罗兑美元，却未能趁机大幅反弹。美国昨晚入市前夕，欧罗兑美元反弹的高位一直受制于10天移动平均线阻力附近，暂时仍然乏力挑战20天线阻力以及上月的1.3681美元高位阻力。

如昨晚欧罗兑美元的反弹继续受制于10天线阻力，相信自去年7月形成的上升支持线失守的可能性将大幅提高，一旦跌破，相信汇价的100天线支持、自去年11月开始的升浪的61.8％调整目标以及1.35美元心理关口将会不保，而200天线支持预料在较后时间将会面临严峻的考验。去年7月开市，欧罗兑美元更在市场情绪极度悲观的情况下正式见底回升。随着目前市场情绪早已不再对欧罗兑美元悲观，加上西班牙3年期国债拍卖利率创出欧罗诞生以来的新低，理论上应有利于欧罗兑美元进一步走高才对。

但近期欧罗兑美元却一直在1.37美元至1.38美元区域遇上庞大阻力，始终乏力挑战1.40美元心理关口，是否意味着汇价自去年7月开始的大型上升浪已完全反映了市场情绪转为乐观，以及欧罗区基本因素已大幅改善？结果令欧罗兑美元反而在“好消息”出现后，可能来个反高潮，出现不升反跌的相反走势？值得留意。倘若市场真的认同欧罗汇价现水准已反映了基本因素的改善，担心稍后美元整体走势进一步上升，以及欧罗兑美元跌破上述的上升支持线后，欧罗将不能避免成为下一个被狙击的目标。(B12)