路透调查：加拿大经济2014年上半年增长料将放缓

* 加拿大未来两个季度经济增长将放缓
* 2014年GDP增长率预计平均为2.3%
* 2014年通胀率预计平均为1.5%
* 2014年第一季失业率料为7%
路透多伦多1月16日 - 路透调查显示，2014年前两季加拿大经济走势将受到抑制，出口和商业投资的增长将出现在今年下半年。
分析师还下调了通胀预估，凸显了加拿大央行仍有趋于更温和政策空间的预期。
过去一周对25位分析师的调查显示，加拿大第一季国内生产总值(GDP)环比年率将增长2.2%，低于2013年第四季预计中2.3%的增幅。
尽管第一季GDP预估与去年10月时的上次调查持平，但分析师将第二季增长率预估从上次的2.4%下调至2.3%。
就2014年来说，加拿大经济料将平均增长2.3%，2015年将提高至2.5%。
加拿大因较美国更快地从2008-09年经济衰退中复苏，曾一度表现优于美国，但近期加拿大经济走势较为低迷，因出口未能反弹，而且企业投资心存谨慎。
“主要议题绝对是从内需转向净出口，这至关重要，”道明证券驻多伦多宏观经济策略师Mazen Issa称。
“自2012年初以来这就是思考的重点，但未能实现。眼下美国基本面远强于当时，我认为目前这么说是合理的。”
分析师预计今年加拿大经济表现将逊于美国，但美国经济更强劲复苏应有益于加拿大，尤其是加拿大的出口业者。
然而Issa称，经济重点转至出口的进程料较缓慢，甚至直到今年稍后可能才会实现。
出口业亦将受益于加元汇率较低，目前加元处于四年低位附近。
本月稍早进行的路透调查显示，分析师预计2014年加元将继续走软，几位分析师预估加元将是今年上半年表现最差的货币之一。
**通胀受关注**
今明两年通胀率料将持续低于加拿大央行设定的2%目标，分析师将2014年通胀率预估从1.8%下调至1.5%。
加拿大央行去年10月转至更中性的立场，在之前长达18个月时间暗示有可能紧缩货币政策后，去年10月不再提及升息。
对通胀可能较低的忧虑料使加拿大央行处于观望态度。在2015年第二季前，该央行料不会升息。
对核心通胀率的预估受到加拿大央行的密切关注，预计今年核心通胀率将从1.7%降至1.5%。
加拿大楼市今年或将降温，第四季房屋开工率预计将从第一季预期中的188,600户略微降至178,200户。
这应为加拿大央行将利率维持在低位提供空间。
该国2013年12月就业岗位意外减少45,900个，失业率达到7.2%后，今年就业市场料不会出现改善。
分析师预计今年第一季失业率将为7%，第二和第三季将降至6.9%。(完)