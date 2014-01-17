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货币新闻 | 2014年 1月 17日 星期五 15:46 BJT

新债招标：中国国开行三年增发债加权收益率5.6856%，略低于预期--业内人士

路透北京1月17日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年固息增发债加权中标收益率为5.6856%，略低于市场先前预期均值5.71%；边际中标收益率为5.7357%。

同时招标的七年期固息增发债(剩余期限约0.27年)品种，中标收益率为4.9594%。

业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.09倍和2.76倍。

今日新债具体发行条款如下：

2007年第五期增发债/2014年第一期增发债

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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元

期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息

今年第一期债三年期/固息

招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标

2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标

缴款日 1月23日

起息日 2007年4月24日/2014年1月14日

分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日

上市日 1月28日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 黄凯)
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