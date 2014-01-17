新债招标：中国国开行三年增发债加权收益率5.6856%，略低于预期--业内人士

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透北京1月17日 - 业内人士周五透露，中国国家开发银行 稍早招标的三年固息增发债加权中标收益率为5.6856%，略低于市场先前预期均值5.71%；边际中标收益率为5.7357%。
同时招标的七年期固息增发债(剩余期限约0.27年)品种，中标收益率为4.9594%。
业内人士并透露，上述两期债投标倍数分别为3.09倍和2.76倍。
今日新债具体发行条款如下：
2007年第五期增发债/2014年第一期增发债
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发行上限 至多60亿元(首场50亿元，可追加10亿元)/至多50亿元
期限/计息方式 07年第五期债为七年期(剩余期限约三个月)/固息
今年第一期债三年期/固息
招标方式 07年第五期增发债：单一价格(荷兰式)招标
2014年第一期增发债：多重价格(美国式)招标
缴款日 1月23日
起息日 2007年4月24日/2014年1月14日
分销期 1月20日-1月23日/1月22日-1月23日
上市日 1月28日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 曹巍浩/吴芳; 审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美