重发-《SAFT专栏》贝南克先生爱说笑

(重发以补上内文第十段的漏字)

撰稿 James Saft 编译 张明钧

路透1月16日 - 好啦，现在我们知道货币政策肯定是没有科学根据。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克周四被问到，在他执行量化宽松政策之前，是否相信这个政策会奏效，贝南克答覆道：

“量化宽松的问题在于实际上会奏效，但理论上是无效的。”

我的妈呀，想像以下这个画面：一位美国太空总署(NASA)官员戏谑地说火箭推进器实际上运行成功、但理论上行不通的时候，站在他身旁的宇航员(太空人)脸上会是什么表情。

当然贝南克四年任期中应该有说个笑话的权利，而他之后也表示美联储之所以动用量化宽松工具，是参考了日本及其他地方的实际经验，同时也有学术理论基础的支持。

无言以对。

不过美联储实施大规模量化宽松多年之后，各界一至认为其对于金融市场的提振效应要远大于振兴实体经济，而金融市场也将量化宽松视为是电子“伟哥”(威而刚/Viagra)。

贝南克接着说到，多数有关购买资产的研究成果显示，“尽管各界对于量化宽松效力看法不一，大多数研究发现实施多轮量化宽松至少会有些效果。”

“至少会有些效果”。这可不是贝南克想写在墓志铭上的字句吧，然而对于我们多数人而言这也的确事实。

贝南克的笑话有部份是论及旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯(John Williams)在同一场会议中发表的一篇论文，该论文一开场就引用了一个流传已久的笑话，“经济学家是什么人呢？他就是一个若发现某些实际运行成功的事情时，便会想理论上是否也行得通的那个人。”

浏览该论文英文原文请点选：(www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2014/01/16%20monetary%20policy%20zero%20lower%20bound/16%20monetary%20policy%20zero%20lower%20bound%20williams.pdf)

很大程度上这得要看你怎么定义“实际运行”、“理论”、和“奏效”，特别是要如何定义什么是“ 奏效”。

**理论与实际**

威廉姆斯解释道，有两套量化宽松的基础理论说明其理论上能够奏效。

其中一套理论的首要假设前提，为金融市场是毫无摩擦的(也就是金融市场是由追求获利极大化机器人所组成)，因此量化宽松对资产价格、通胀及产出不会有影响，只会作为某形式的讯号，央行可借此传达对于利率的长期意图。对于那些接受金融毫无摩擦假设的人，建议可以回想一下当初Facebook首次公开上市(IPO)的状况，若一定要切身体会，那就在周四晚上11点到大型金融交易中心附近的任何一家酒吧去逛逛。就点到为止吧。

第二套理论则承认金融市场是由凡人所组成，对于个人最大利益存在互有冲突的解读，而这套理论则是假设量化宽松会强迫投资人将资金从原有的停驻地转移至较为安全的资产，从而带动资产价格走高。

威廉姆斯写道，“就购买资产对资产价格的影响而言，这份研究浮现出两大主题。首先，虽然个别的估算存在差异，但这项分析持续发现购买资产行动对于长期有价证券的收益率(殖利率)构成重大影响。”

“其次，其影响程度大小及对整体经济的冲击仍存在很高的不确定性。”

我们先从简单的层面看起。的确，量化宽松驱动金融市场。威廉姆斯检视了15份研究，发现主流看法、或可说是各界共识就是6,000亿美元的购买资产计画使得美国10年期公债 下滑15-25个基点。

这效果可谓相当可观，的确研究结果的共识是量化宽松对金融资产带来正面效果。另外可以肯定的是，量化宽松带来资产价格膨胀的直接效益，已经让金融仲介机构直接受惠，而这个经济区块显然已经过度成长。

此外，由于富裕者倾向持有金融资产，其他人则倾向不这么做，因此量化宽松整体上有财富不均的效果。

现在再来说说实体经济层面。一份研究显示，2011年推出的6,000亿美元第二轮量化宽松导致失业率下滑0.25个百分点。另一份研究的说法就没有这么乐观。

显而易见的是，若量化宽松是有效的，其是通过财富效果(wealth effect)而非激励投资来带动，因人们将股市的部份利得拿出来消费，而与企业获利相较投资金额仍偏低。

所以在量化宽松政策即将画下句点之际，这些研究成果隐含着哪些意义？

某些层面来看，其隐含的意义令人感到宽慰。若量化宽松对经济的帮助不大，或许没有了量化宽松也不会带来太大伤害。

但这前提假设是你并未持有金融资产，这样你就可以在通胀偏低且多年来经济未见真正兴旺的情形下看着这些支持措施告终。