台湾债市：五年公债殖利率盘初走低，因美债走多与台股下跌

路透台北1月17日 - 台湾五年公债发行前交易殖利率周五盘初走低。交易员表示，因受美国债市走多带动，此外，今日台股反映美股财报利空走跌，也有助于债市表现。
交易商指出，昨日美国企业发布的财报普遍不佳，市场质疑缩减购债规模时机的杂音又起，美国10年指标公债殖利率 因而回落2.84%附近。台债开盘先反映此利多，此外，国库截标103/2 的效应犹在，得标利率1.14%似成为五年券的支撑。
“103/2似乎有意回测1.10%，但103/4高了1基点，也显示交易商心态仍保守。”一外商银行交易员说。
她表示，新五年券103/4 的标售在农历年后，这段期间还有美联储的利率决策会议要召开，不确定因素较多。
本地时间10:13，台湾加权指数 跌0.31%，报8,585.02点。
台湾央行将于2月11日标售103/4，预计发行金额400亿台币。
美国公债价格周四上涨，因美国公布的通胀数据和预期一致，且德债走强，以及隔夜市场对避险美债的需求上升。
预估指标公债今日主要交投区间：
* 10年公债102/10 ：1.65-1.68%
* 五年公债103/02发行前交易：1.120-1.135%
* 五年公债103/04发行前交易：1.130-1.145%
本地时间10:09时最新报价：
* 10年公债102/10：1.6508%，跌1.14基点
* 五年公债103/02：1.1225%，跌1.55基点
* 五年公债103/04：1.1360%，跌1.10基点以下为最新相关报导链接：--《美债周五展望》公债上涨，因通胀稳定和德债上扬 --《综述》美联储主席贝南克称对金融稳定的忧虑应不会促使其改变政策 --路透调查：分析师上调今年美国经济成长预估至2.9%，但预计通胀仍迟滞 (完)
(记者 董永年; 审校 黄凯)