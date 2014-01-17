《中国大宗商品综述》钢铁原料成本有望松动，行业能否现转机还看产能

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
作者 丁琦
路透上海1月17日 - 本周在上海的一场钢铁主题的报告会上，主讲人面对台下空出的不少座位不禁调侃道，“看到今年来的与会代表比往年少了很多，可以说我们这个领域现在很低调。”
与之形成鲜明对比的是，同期在上海另一家酒店举行的一场互联网金融的论坛全场爆满，不少专程从外地赶来的人站着听完了一个多小时的交流。
新经济与老经济之争多年来一直是市场热议的话题，当前以互联网等技术驱动的新经济固然活力无限，但钢铁这样的“老经济”是否就到了穷途末路了呢？
“就像2000年的时候，当时大家买了新能源的股票就是新经济，我们这个是老经济，但是我想提醒大家宝刀未老，我们还有机会。” 瑞银亚太金属矿业研究部主管白仲仪在中国水泥、钢铁及煤炭行业展望会上表示。
在不少人看来，行业会议遇冷，折射出钢铁行业已失去市场眷顾，背负沉重产能包袱的中国钢铁行业积重难返。但客观地讲，即便去年钢铁行业遭遇利润率垫底的窘境，今年的前景也不如一些人想象的那么悲观。
业内人士指出，随着铁矿石价格的松动，2014年中国钢铁业的原料成本约束将逐步“松绑”，若产能得到有效控制，整个行业的生存困境仍有望出现转机。
中国钢铁工业协会的统计显示，去年1-11月，中国进口铁矿石平均到岸价每吨为129.16美元，较上年同期仅下降0.74%。而同期全部钢材平均价格为每吨3,451元人民币（不含税），较上年同期的3,774元降幅高达8.56%。钢价的跌势远大于主要原料的降幅。
“钢材价格过低和进口铁矿石价格过高，是当前中国钢铁行业困难的最主要原因，企业期望通过增产以摊薄固定费用，从而改善经营状况的做法，进一步加剧了市场降价竞争，使企业增产难增效。”中钢协会长徐乐江在2014年理事会议的报告中指出。
不过在不少机构看来，钢铁行业面临的部分困境有望在今年出现转机，至少对原料成本端而言。
大型投行--中金公司周四发表报告预计，铁矿石基本面将继续向宽松方向转移，做空铁矿石正当时。
中金表示，去年四季度铁矿石价格高于预期，坚挺在每吨130美元上方，主要源于澳洲飓风力拓发货推迟及相对稳定的需求。预计今年一季度矿价将降至118美元/吨，全年为105美元/吨。
光大期货此前亦发表报告称，根据淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大矿商目前的增产计划，预计自2013年12月至2014年12月间，四大矿将新增有效产能1.388亿吨/年，带来新增供应1.1153亿吨。
瑞银的白仲仪指出，海外供应的集中度较高是此前铁矿石价格较抗跌的主要原因，但随着国外矿石产能的陆续释放，对未来的矿价较为看淡。如果再加上国内钢铁生产较快地放缓，对铁矿石的打击会更大些。
与铁矿石相比，钢铁生产另一大成本来源—焦炭及其上游焦煤的价格已先行大跌，路透数据显示，大连商品交易所焦炭 和焦煤 期货主力合约过去一年最大跌幅分别达到33.9%和25.8%。
**产能仍是行业转机的关键**
尽管市场人士对今年铁矿石价格会降多少仍各执一词，但原材料成本重心下移几乎已成为共识，这也意味着今年钢铁行业盈利是否出现转机，很大程度上将取决于钢价背后的供求关系，而在国内需求不出现大幅变动的情况下，产能问题自然将成为主导平衡的关键因素。
行业网站--钢之家副总经理刘文鲁表示，按照每万元GDP和固定资产投资的粗钢消费量变化趋势，2014年国内市场粗钢需求量约为7.5亿吨，加之预估的5,000万吨净出口。今年粗钢产量若控制在8亿吨，就可以实现国内市场供求基本平衡。
而据中钢协估计，2014年粗钢产量约为8.1亿吨，在今年的7.75亿吨估计产量的基础上再增加4.5%，这意味着若产能控制不力，供过于求的局面仍将延续。
浏览中国粗钢和铁矿石产量图表,请点选链接:(link.reuters.com/sed26v)
瑞银建筑材料分析师密叶舟表示，目前中国钢铁行业产能高且分散的特点有点像05、06年的水泥行业，后者经过多年的整合及去产能，2013年开始看到明显的效果，钢铁要看到这个效果也需要一定的时间。
去年10月发布的《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》提出在五年内压缩8,000万吨以上钢铁产能。而钢铁大省—河北省近日也提出，为确保节能减排目标，今年将减煤压钢各1,500万吨。
密叶舟表示，随着政府对钢铁行业污染的重视程度与日俱增，去产能的大方向是确定的，需要关注的是时间的差异和速度有多快。
“如果相关标准严格执行的话，中国钢铁业也会出现产能负增长。从未来投资角度而言，在某些节点上还是有机会的。”他表示。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--中国工商银行 发布最新统计称，该行去年贵金属交易量达到13.66万吨，同比劲增35%。这反映出在金价持续走弱的背景下，中国的贵金属投资需求依然旺盛。
--中国煤炭工业协会称，2014年中国煤炭市场总量宽松、结构性过剩的态势难以改变，政府加大空气污染治理力度，将令主要消费地区的煤炭需求受限。
--中国石油天然气集团公司发布报告预计，2014年中国石油表观需求量将较去年增长约4%，至5.18亿吨；原油净进口量料增加7.1%，至2.98亿吨。
--交易商周三表示，中国检疫当局已经进一步拒绝来自美国的干玉米酒糟（DDGs），因为这种玉米加工产生的副产品中存在未经批准的转基因成分。
贸易商称，沙特2014年准备向中国提供大致持平2013年的原油数量，因中国从伊拉克和中亚的进口增加。沙特为中国最大的原油供应国。
--中国国家能源局称，2013年全社会用电量累计53,223亿千瓦时，同比增长7.5%，这一增速比2012年的5.5%上升。其中，第二产业用电量增长7.0%。
--消息人士表示，中国首次向两家外资银行发放黄金进口执照，这显示中国正进一步开放这个全球最大实货黄金市场。
--中国最大的上市钢企--宝钢股份 周一宣布，上调2月主要钢材售价，为该公司连续第二个月上调价格。 (完) (审校 杨淑祯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美