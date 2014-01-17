台湾汇市：台币盘初实质交易陷整理，近周末交易转向清淡

路透台北1月17日 - 台币兑美元 周五盘初实质交易于区间内略略偏升整理，但未能走出方向。国际美元在连涨两日后暂时休息，主要亚币亦在狭幅区间内来回，台币缺乏参考指标，本地市场静待下周中国GDP的公布，在周末假期前市况转趋清淡。
汇银人士指出，除中国的GDP外，下周一美国金融市场因假期休市，投资人在连续假期前倾向平仓，没有积极部位的建置，台北汇市主要由进出口商的实质抛补带动，外资显得安静，早盘区间窄小，嗅不到热络气氛。
〞今天就是整理盘，美元不太动了，韩元也只有小升，没什么方向。〞一位本地银行交易员说。
交易员指出，30.050-30.100仍是台币近期的共识区，在没有消息面触发进一步交投前，预估价位暂时止于当前。
早盘台币兑美元的实质成交区间在30.070-30.085，上日台币实质交易区间主要在30.080-30.120。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，早盘亦没有太大波动，一个月期美元/台币换汇点仍在价平附近游走，一个月远汇报价 早盘在30.068/080左右，上日纽约盘收在30.045。
交易员观察市场最新动态：
* 美元指数 在平盘附近徘徊，涨势稍歇。
* 外资趋于安静，进出口商零星抛补，令汇价在极窄区间交投。
* 主要亚币如日圆 、韩元 早盘亦未指出明显方向。
* 台股 小跌，外资进出不明显。
* 市场正等待下周中国第四季经济成长率(GDP)的公布。
交易员预测今日集中交易区间：
* 30.050-30.100
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(记者 林妙容; 审校 林高丽)