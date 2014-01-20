中国房地产：1-12月房地产开发投资同比增19.8%，新开工面积增13.5%

台湾经济：今年经济成长率上修至2.11%，CPI年增率估1.35%--中经院
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年1-12月房地产开发投资同比增19.8%，略高于1-11月的增速19.5%。
统计局并公布，1-12月房屋新开工面积同比增长13.5%；商品房销售面积同比增长17.3%，销售额增长26.3%。
此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比增长11.5%；同期，商品房销售面积同比上升20.8%，销售额同比增30.7%。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
路透台北4月19日 - 台湾民间智库--中华经济研究院周三表示，预估今年经济成长率上修0.4个百分点至2.11%，CPI年增率则因台币升值较多而下修至1.35%，均高于台湾官方的预估；今年平均汇率则估31.33。
路透东京4月19日 - 日本股市周三早盘在动荡交易中几近持平，地缘政治紧张形势打击投资者信心，同时随着公债收益率跌至五个月低点，地区银行类股的表现不佳。
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