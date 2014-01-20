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货币新闻 | 2014年 1月 20日 星期一 10:10 BJT

中国房地产：1-12月房地产开发投资同比增19.8%，新开工面积增13.5%

路透北京1月20日 - 中国国家统计局周一公布，2013年1-12月房地产开发投资同比增19.8%，略高于1-11月的增速19.5%。

统计局并公布，1-12月房屋新开工面积同比增长13.5%；商品房销售面积同比增长17.3%，销售额增长26.3%。

此前数据显示，1-11月房屋新开工面积同比增长11.5%；同期，商品房销售面积同比上升20.8%，销售额同比增30.7%。(完)

欲了解更多详情，请点选国家统计局网站 www.stats.gov.cn/

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)
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