中国金融：央行要求银行保持资产负债总量合理，扩大资产证券化试点

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
路透香港1月17日 - 中国央行货币政策司司长张晓慧称，今年将继续引导金融机构加强自身流动性管理，保持资产负债总量合理和期限结构优化，并将引导商业银行推动信贷存量周转和结构优化，推进扩大信贷资产证券化试点。
张晓慧在最新一期《中国金融》杂志撰文称，央行下一级段货币政策的重点是继续加强流动性管理，完善宏观审慎政策框架，盘活信贷存量、优化增量，并将加快推进利率市场化改革及完善人民币汇率市场化形成机制。
《中国金融》网站周四发表的该文章称，要适当调节流动性水平，保持货币信贷及社会融资规模合理增长，要继续发挥差别准备金动态调整机制的逆周期调节作用，并引导金融机构将更多信贷资源配置到薄弱环节和国家重点建设领域。研究探索将更多金融活动纳入宏观审慎政策框架。
张晓慧强调，要引导商业银行重视存量信贷管理继续发展直接融资，扩大信贷资产证券化试点。将直接融资和资产证券化“节省”的信贷资源优先用于支持小微等薄弱环节和国家重点支持领域。
在谈到推进利率市场化改革时，张晓慧称，“要继续推进同业存单发行和交易，要探索发行面向企业及个人的大额存单，逐步扩大金融机构负债产品市场化定价范围。”并继续培育上海银行间同业拆借利率（Shibor）和贷款基础利率（LPR），建设较为完善的市场利率体系。建立健全中央银行的利率调控框架，强化价格型调控和传导机制。
她并称，央行要完善人民币汇率市场化形成机制，下一步要加大市场决定汇率的力度，提高国内国外两种资源的配置效率，促进国际收支平衡。增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
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(记者 赵红梅；审校 黄凯)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美