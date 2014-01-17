台湾债市：RP利率持稳，公债交割无碍调度

路透台北1月17日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周五大致持稳，今日有两年期公债350亿台币以及台化 100亿台币公司债交割，市场资金分配略有不均，不过整体仍宽裕，续做平顺完成，新做则需花点时间调度。
展望下周，资金调度人士表示，由于陆续有五年公债、中钢 公司债要交割，23日银行也要换新钞，预料资金状况较本周趋紧，但RP利率应不至于有走高压力。
一大型证券商表示，虽然今日资金缺口较大，不过寿险业者在昨日就将券框完了。近期投信业者申购与赎回的频率较高，虽然感觉整体资金宽裕，但在分配不均的状况下，RP利率只能维持在既有水准，无法进一步压低。
另一票券商交易员则称，除今日两年公债交割外，下周一还有351亿台币五年公债交割，因此感觉银行心态偏向保守。
一证券商交易员认为，年关前通货发行增加、企业资金需求也大，预料下周会偏向紧俏，不过整体资金池仍宽裕，因此不会调不到资金。
台湾财政部今日发行两年期公债350亿台币、20日发行五年公债351亿台币、29日预计发行20年公债300亿台币。21日则有98/1期公债本金到期，金额800亿台币。
证券商10天期公债的附买回利率主要成交区间0.56-0.57%；农历年前公司债RP利率主要交投在0.66-0.67%，跨农历年公司债RP利率主要成交区间在0.66-0.68%，亦与上日相同。
主要大型票券商短天期公债附买回利率成交区间在0.45-0.52%，约一至两周天期公司债RP利率交投主要在0.50-0.57%，同于上日区间。
下周较大额的公司债发行有周三的中钢229亿台币。(完)
(记者 董永年; 审校 曾祥进)