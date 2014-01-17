《热点透视》欧元区难以启动真正的QE，法意两国改革脚步落后是大障碍

欧洲政经：欧盟对英国设定苛刻退出条款，批评其否决欧盟部分支出计划
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
再者，经济现实面也需要更宽松的政策，即使欧洲央行的主要政策利率已降至0.25%的历史低位。欧元区去年最后一季的通胀率为0.8%，远低于欧洲央行2%的目标。在许多国家，信贷创造为负成长。根据欧洲执委会的预估，未来10年的成长率平均可能只有1%。欧元区货币市场仍然不健金。许多成员国的公债收益率仍太高，而且随着美国复苏起飞，可能会进一步的上升。
**该买什么？*
更棘手的问题之一是欧洲央行该买哪种资产。既然银行放款疲弱，且企业借款成本偏高，欧洲央行或许想要买进民间领域的资产，像是由小型企业贷款所支持的债券，这类企业因规模太小而无法在全球市场借款。但这类小型企业支持的债券数量太低了。德意志银行估算约为500亿欧元。
欧洲央行可能还要买进其他的银行债务，像是金融资产担保债券。但买进这类债券的效益，可能不像在美国那样清晰可见，因为美国的抵押贷款市场允许在收益率下滑时，民间借款人可以再融资。再者，由于历史上的差异，欧洲各国的抵押贷款市场有很大的不同。
其他选项是买进主权债，这可能有违欧洲央行对成员国政府融资的禁令。建议之一是买进欧元区所有成员国的债券，购买与国家GDP构成比例。这个举措看来更像标准的货币政策，而不是在帮助特定国家。这将意谓着买进几个大国所发售的债券--该计划有将近半数将涉及法国和德国债券。但这仍可望提供帮助。藉由推低低风险资产的利率，欧洲央行将可迫使投资人买进二线国家的主权债。一旦二线国家的债券收益率降下来，银行就能出售政府债券，并更有意愿放款，进而压低对小型企业的放款利率。
**为什么不做？**
问题之一是这样的计划可能看来像是财政移转。不过，这并非是史无前例的。假设总计划需要2兆(万亿)欧元。以欧洲央行的已认购资本计算，意大利的部分就要约3,500亿欧元。规模要小于意大利透过欧洲央行长期再融资操作(LTRO)所取得的贷款以及透过证券市场买债计划所买进的意大利债券。
最大的阻碍是道德风险。这类买进看来像是对受困银行进行纾困，尽管今年的资产品质检视和所有欧元区银行的压力测试，应该有助于打消这些疑虑。然买进政府公债或许也会鼓励政治领袖推迟做出艰困的决定，或者是完全不做决定。在欧洲两个最大但也最为疲弱的国家--法国和意大利，这样的风险尤其强烈。而在所有低成长国家中，这两个国家的改革做的也最少。除非法国和意大利愿意做出基本的改变，不然关于量化宽松，欧洲央行不太可能做的比说的还多。(完) (译文审校 高琦)
路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六支持对英国采取严苛的脱欧条款，并警告英国“不要幻想”迅速达成新的关系，以保留欧盟市场的准入。
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路透4月28日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据 ，美国10年期公债期货净多仓升至逾九年最高，上周日法国大选初选之后 ，债市遭到抛盘。 据CFTC最新的交易商持仓报告，截至4月25日当周，美 国10年期公债净多仓为214,642口，为2008年3月4日达到223,301口以来的 最高水平。 前一周投机客持有的10年期美债期货的净空仓为41,300口 。 以下最新一周的芝加哥期货交易所(CBOT)美债期货和芝加哥商业交易 所(CME)欧洲美元利率期货投机仓位表格： 美国两年期公债期货(200,000美元为1口) 4月25日当周 前一周 多头仓 269,991 306,261 位 空头仓 251,015 276,558 位 净仓位 18,976 29,703 美国五年期公债期货(100,000美