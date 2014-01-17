《热点透视》欧元区难以启动真正的QE，法意两国改革脚步落后是大障碍

再者，经济现实面也需要更宽松的政策，即使欧洲央行的主要政策利率已降至0.25%的历史低位。欧元区去年最后一季的通胀率为0.8%，远低于欧洲央行2%的目标。在许多国家，信贷创造为负成长。根据欧洲执委会的预估，未来10年的成长率平均可能只有1%。欧元区货币市场仍然不健金。许多成员国的公债收益率仍太高，而且随着美国复苏起飞，可能会进一步的上升。

**该买什么？*

更棘手的问题之一是欧洲央行该买哪种资产。既然银行放款疲弱，且企业借款成本偏高，欧洲央行或许想要买进民间领域的资产，像是由小型企业贷款所支持的债券，这类企业因规模太小而无法在全球市场借款。但这类小型企业支持的债券数量太低了。德意志银行估算约为500亿欧元。

欧洲央行可能还要买进其他的银行债务，像是金融资产担保债券。但买进这类债券的效益，可能不像在美国那样清晰可见，因为美国的抵押贷款市场允许在收益率下滑时，民间借款人可以再融资。再者，由于历史上的差异，欧洲各国的抵押贷款市场有很大的不同。

其他选项是买进主权债，这可能有违欧洲央行对成员国政府融资的禁令。建议之一是买进欧元区所有成员国的债券，购买与国家GDP构成比例。这个举措看来更像标准的货币政策，而不是在帮助特定国家。这将意谓着买进几个大国所发售的债券--该计划有将近半数将涉及法国和德国债券。但这仍可望提供帮助。藉由推低低风险资产的利率，欧洲央行将可迫使投资人买进二线国家的主权债。一旦二线国家的债券收益率降下来，银行就能出售政府债券，并更有意愿放款，进而压低对小型企业的放款利率。

**为什么不做？**

问题之一是这样的计划可能看来像是财政移转。不过，这并非是史无前例的。假设总计划需要2兆(万亿)欧元。以欧洲央行的已认购资本计算，意大利的部分就要约3,500亿欧元。规模要小于意大利透过欧洲央行长期再融资操作(LTRO)所取得的贷款以及透过证券市场买债计划所买进的意大利债券。