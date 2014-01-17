路透基点：14家银行签约台湾堤维西36亿台币循环贷款案--RLPC

路透香港1月17日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士称，14家银行周三签约台湾车灯制造商堤维西的36亿台币(1.20亿美元)五年期循环信贷案。
第一商业银行(5.76亿台币)、台湾银行(4.32亿台币)、兆丰国际商业银行(4.32亿台币)担任牵头行兼簿记行。元大商业银行(4.32亿台币)及彰化商业银行(3.24亿台币)参贷共享牵头行头衔。
华南商业银行和台湾土地银行各自承贷2.16亿台币，任副牵头行。经理行包括：台湾农业金库(1.62亿台币)、上海商业储蓄银行(1.62亿台币)、永丰银行(1.44亿台币)、中国信托商业银行(1.44亿台币)、台北富邦银行(1.44亿台币)、合作金库银行(1.44亿台币)、台湾工业银行(7,200万台币)。
第一商业银行担任额度代理行，台湾银行和兆丰银行担任文件准备行。
一如此前报导，这笔贷款分两部分，A部分为36亿台币，B部分为3,000万美元。两部分总和不得超过36亿台币。
A部分的利率较次级商业票据利率加码75个基点，税前最低利率1.6%，B部分利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点。
承贷5.4亿台币及以上的银行，获15个基点的前端费用及牵头行头衔；承贷3.6-5.39亿台币者，获10个基点的费用及副牵头行头衔；承贷1.8-3.59亿台币者，获5个基点的费用及经理行头衔。
若台北银行同业美元拆款利率(TAIFX)与LIBOR利差超过30个基点，借款方将在B部分支付超出的利率。
如果贷款动用额度不超过60%，另有10个基点的承诺费用。
这笔贷款担保方为借款公司的董事长，将从第36个月开始分三期每年不等额减少：10%(第一期)，30%(第二期)，60%(第三期)。
贷款资金用于营运资本，以及2009年11月一笔36亿台币五年期循环贷款的再融资，这笔旧贷款的利率为较次级商业票据利率加码75个基点，税后最低利率1.9%。(完)