中国债市：资金紧势有增无减利率互换续升，关注下周逆回购是否现身

路透上海1月17日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五继续上行，因银行间资金市场紧势有增无减，七天期等回购利率扩大涨幅。就IRS具体变动来看，一年品种涨约5个基点(bp)，五年略逊，整条曲线稍有扁平化。
交易员称，此前市场对春节前资金可能趋紧已有预期，今日IRS虽续涨但幅度暂不如上日。短期内流动性仍是市场关注重点，尤其是下周央行会不会重启逆回购更吸引眼球。
银行间资金市场今日紧势加剧。其中七天期回购 加权利率最新报在5.14附近，上涨近80bp，14天期品种则涨逾百基点。
北京一银行交易员表示，受资金紧势带动IRS续涨，而幅度则短多长少。年初以来，无论现券还是IRS，资金面都是左右走势的主要因素，下一步要重点关注央行下周是否会启动逆回购。
包括本周在内，央行公开市场连续三周空窗操作。不过随着春节渐近，业内人士认为，若有必要央行仍有可能再发逆回购，以保证节日前后流动性的整体稳定。
至于下周一将公布的主要经济数据，交易员认为不会有太多意外，虽然也可关注但重要程度并不如公开市场。
下周一(20日)中国国家统计局将召开新闻发布会，公布2013年四季度GDP(国内生产总值)增速及12月固定资产投资等数据。路透调查显示，随着年末货币环境的收紧，以及工业生产减速，中国经济增长动力在四季度有所减弱，GDP同比增速将略降至7.6%。
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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今日 5.1150/5.2175 5.0225/5.1150 5.0650/5.1550 5.1275/5.2225 5.1000/5.3800
上日 4.9800/5.0800 4.9325/5.0150 5.0100/5.0925 5.0725/5.1625 5.0600/5.3225
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变动 +0.1350/+0.1375 +0.0900/+0.1000 +0.0550/+0.0625 +0.0550/+0.0600 +0.0400/+0.0575
注: 以上数据均为按季度计算报价。
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。
中国外汇交易中心统计数据显示，2013年12月人民币IRS成交的名义本金总额为1,717.86亿元，较11月的2,657亿元减逾三成。(完)
(发稿 李宏薇; 审校 张喜良)