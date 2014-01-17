《综述》中国IPO重启后首只新股上市表现亮眼，大盘低迷新股成吸金石

* 首只上市新股纽威股价触上限，早盘被临停

* 未来深市小盘新股炒作料更热

* 大盘低迷，新股成为热钱目标

* 短期新股炒作难以降温

作者 林琦

路透上海1月17日 - 尽管监管层已强调加强监管，但中国股市IPO重启后的首只上市新股首日表现依然劲爆，开盘后股价即直逼监管上限并导致被临近。业内人士指出，近阶段国内A股大盘持续低迷，新股已成为相当多热钱看中的短期热点，短期内其炒作难以有效降温。

作为一只流通盘较大的沪市新股，纽威股份 被认为监管层试探市场“水温”的较好样本，而就其表现来看，料未来流通盘较小的深市新股上市走势会更火爆，一些市场人士认为，监管层手中的“灭火器”似乎有限。

“本来股市就低迷，没什么涨的，只能炒新。”信达证券研究所副总经理刘景德指出，若是一个股市只跌不涨，没有赚钱机会，那么这个股市对股民而言，就没有多大吸引力。

纽威股份周五首日上市，以集合竞价上限21.19元开盘，9:30开始连续交易后，瞬间即触及监管层设定的临时停牌标准，被停牌半小时。上午收市时，该股报23.19元，较发行价上涨5.53元,或31.31%。

虽然纽威股份首日价格已超出相当多券商认为的合理估值区间，但多数策略分析师普遍认为，就目前的炒新热情，纽威股份首日三成涨幅尚基本符合预期。

纽威股份本次发行的8,250万股周五全部上市交易，其发行价对应的发行市盈率，若按2012年净利摊薄计算为46.47倍。不过公司预计2013年净利同比增长50-70%。

纽威股份是中国最大的阀门制造商，其主承销商中信建投报告认为其合理估值区间为14.86-18.57元，而国泰君安和中信证券给出的合理估值区间分别为16.97-22.40元和16.75-20.1元，华泰证券相对乐观，认为上市首日该股可至20.4-23.4元。

相对于新股热络，周五A股大盘总体仍显疲弱，标杆指数沪综指 早盘收跌0.56%。大多分析师认为，新股炒作分流资金，而且盘中热点缺乏也难以吸引人气，估计大盘将维持弱势震荡。

不过深市创业板指数 早盘却上涨近1%，新股上市热络表现使得近阶段的成长股炒作热情得以延续。

**估计深市新股更火爆**

中信证券分析师杨昕指出，中国股市素有炒新的习惯，过去一些新股上市首日涨幅高达80%-90%的亦不鲜见，投资者在炒新首日通常不会理会上市公司的基本面。

“所以虽然资本市场在改革，但是短期还是没有办法改变这个。”她称。

自2012年11月以来，中国A股首次公开发行（IPO）暂停，直至本月才恢复。此前，沪深证交所为迎接新股发行重启，已修订了相关规定，例如限定上市首日新股价格只能较其发行价上涨44%，在新股上市初期单个帐户每日购入新股数量不超过其可流通量的0.1%。

上证所为抑制热炒新股，周四还特别发出通知强调，将对新股上市初期交易进行盘前、盘中和盘后全过程的监管，对异常交易行为的帐户将采取盘中暂停帐户当日交易的监管措施。

华泰证券分析师周林指出，市场力量还是挺强大的，短期内炒作风格很难改变，而深市新股单个流通量基本在三千万股以下，更容易被炒作。虽然管理层可能会采取多只新股集中上市的对策，但估计效用并不大。

“证监会你控制得了发行价，但市场这么多投资者的意愿你控制不了。”上海一位券商人士评论，现在政策导向是一味压低发行价，那只会让二级市场的炒作更热烈。