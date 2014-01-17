中国汇市：人民币即期早盘微升，交投淡静市场窄幅整理

* 人民币即期早盘微升

* 中间价小幅走升

* 交投淡静，跟随中间价节奏

* 春节前料不会有明显波动

路透北京1月17日 - 人民币兑美元即期 周五早盘小幅上涨，自周四创下的年内低点回升。因美元涨势暂歇，中间价小幅上升带动。交易员称，市场紧跟中间价的节奏，整体交易相对淡静，呈窄幅整理行情。

他们并提到，离岸CNH与境内汇价的价差一度扩大至逾300个点子，一定程度助涨境内升值情绪，不过中期看，CNH价格料向境内价格靠拢。

“跟着央行的节奏吧， 交易比较清淡，没什么波动，...不折腾了，老实了，春节前应该都不会怎么动了。”上海一股份制行交易员称。

北京时间11:42，人民币兑美元即期报6.0527元，上日收报6.0557元。今日人民币兑美元中间价 为6.1041元，上日中间价为6.1065元。

交易员并称，一般而言一季度都是客盘交易的淡季，此前一波行情已经出乎意料，从这几天中间价看，央行维稳意图渐明显，料春节前不会有太大行情，汇价维持在6.05左右波动。

全球汇市，美元在连续两日走升后，周五涨势暂歇，因一连串好坏参半的美国经济数据，让市场无法确定美元未来的走向。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.0970/95，上日尾盘为6.098。

北京时间11:42，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.0238/45元，上一交易日尾盘报6.0244元。